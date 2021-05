Ambra Angiolini emoziona il web con uno scatto romantico insieme al suo più grande amore.

La luce del sole al tramonto e l’abbraccio affettuoso rendono l’atmosfera magica.

Ambra Angiolini, il suo vero amore

Impossibile non conoscere Ambra Angiolini, la showgirl romana è un’icona degli anni Novanta, grazie al programma che ha condotto, Non è la Rai.

Da lì la popolarità è schizzata alle stelle, anche per il suo brano “T’appartengo”, che ancora oggi è molto ascoltato e virale.

Lei si è distinta per il suo carattere vispo, sveglio e battagliero.

Delle caratteristiche che dimostra anche attraverso i suoi canali social.

Descritta in questo modo sembra una persona un po’ dura, ma non è affatto così, Ambra è sensibile e una gran romanticona, sempre disposta a combattere per le persone che ama.

Proprio come quando con il suo ex marito Francesco Renga, voleva tenersi il barboncino Bugo, ma lei ha lottato per tenerselo con sé.

Il tenerissimo cagnolino, molto spesso è il protagonista degli scatti della showgirl romana, è proprio il principino di casa.

Ambra Angiolini, lo scatto con romantico – Foto

Il dolce animale, fa parte della quotidianità di Ambra, come anche il suo attuale compagno Massimiliano Allegri.

Ma Bugo non può proprio farne a meno di stare lontano dalla sua dolce padrona e viceversa.

La showgirl è follemente innamorata del barboncino, infatti non ha perso l’occasione per scattare una foto dolcissima sul lago, con un bacio davanti al tramonto.

Nella didascalia ha scritto:

“Non è un post sull’amore per gli animali…è un post sull’amore e basta…#loveislove #notte”

Un’immagine che ha emozionato tutti i suoi follower, in tantissimi hanno lasciato commenti scrivendo “Me ne sono innamorato di questa foto”, “Un post di un amore incondizionato”, “Non c’è nulla di più bello”.

La luce del sole al tramonto, il loro dolcissimo bacio e i loro corpi che si mimetizzano nel crepuscolo, hanno reso lo scatto sensazionale.