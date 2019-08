Alessandra Amoroso, chi è: carriera, vita privata e fidanzato

Alessandra Amoroso quando sale sul palcoscenico, porta con sé anche tutto il sole del suo Salento. Dopo oltre dieci anni di carriera, della vincitrice di Amici 8, sappiamo praticamente tutto ma delle volte, un piccolo riassunto delle puntate precedenti, può fare solo bene. Quando è nata? Con chi è fidanzata? Come è iniziata la sua carriera e cosa fa nella vita privata? Scopriamolo!

Alessandra Amoroso, chi è la vincitrice di Amici 8

Alessandra Amoroso è nata il 12 agosto 1986 a Galatina, provincia di Lecce. Fin da piccola, ha dimostrato di avere doti canore proprio fuori dal comune. Spinta anche dal calore della sua bella famiglia, ha incominciato da giovanissima ad ottenere soddisfazioni in questo campo, come la vittoria al festival “Fiori di pesco”.

A 17 anni prova Amici per la prima volta ma viene scartata. Solo nel 2009, riesce ad entrare arrivando anche a conquistare la vittoria finale. Conclusa l’esperienza con la scuola, firma con la Sony e registra il primo album “Senza nuvole” che acciuffa il multiplatino. Il successo del primo album viene ripetuto da quelli successivi: “Il mondo in un secondo” (2010) e “Amore Puro” (2013) entrambi divenuti multiplatino.

In questi primi anni di carriera, conquista tutti ed i suoi concerti sono costantemente sold out. Ottimo il successo anche dei lavori successivi, da “Alessandra Amoroso” nel 2015 a “Vivere a colori” nel 2016.

Vari anche i premi della critica tra cui emergono: migliore cantante italiana e miglior cantante dell’Europa del sud agli EMA Mtv Awards del 2014.

Vita privata e fidanzato

In merito alla vita privata di Alessandra Amoroso, sappiamo che è fidanzata da alcuni anni con il produttore discografico Stefano Settepani. I due convivono da diverso tempo e spesso si è parlato di matrimonio. Questa ipotesi però, in più di una occasione è stata smentita dalla cantante anche se in futuro, non esclude assolutamente i fiori d’arancio.

Per seguirla da vicino, vi consigliamo anche di visitare il suo profilo di Instagram.