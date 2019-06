Alessandra Amoroso, il triste addio alla musica: “Voglio dedicarmi alla famiglia”

Alessandra Amoroso, una delle cantautrici più amate di sempre del panorama musicale italiano, ha preso una decisione che ha reso molto tristi i suoi fan

Dopo circa 10 fruttuosi anni di carriera, Alessandra Amoroso ha deciso di prendersi una pausa dal suo percorso come cantautrice che l’ha portata a livelli altissimi subito dopo essere uscita vincitrice dal programma “Amici” di Maria de Filippi.

Un arrivederci che non è un addio, ma sa di addio

Naturalmente non è un addio, ma è una notizia che ha comunque intristito i fan, che l’hanno accompagnata in questo lungo e proficuo cammino.

“Mi sento ancora più motivata di prima, ma devo prendermi una pausa dal lavoro, adesso. devo dedicare del tempo alla mia famiglia, ne sento il bisogno. questo non vuol dire che il canto e le persone che mi sono sempre state vicine non rimangano lì, nel mio cuore. anzi, sono ancora piu’ motivata per la mia musica”

La Amoroso approfitterà di questo periodo di pausa, oltre che per stare con la sua famiglia, anche per rimanere ancorata alla sua musica in maniera un po’ diversa, decisamente innovativa: vuole sperimentare altri generi, variare le sue canzoni in timbri che non aveva mai azzardato prima, vuole fare la differenza come cantante.

Il popolo del web è sempre dalla parte della sua Beniamina Alessandra

Il popolo del web, ovviamente, la sostiene. E come biasimarlo? Alessandra Amoroso è stata una delle poche davvero amate dal pubblico italiano negli ultimi anni e in maniera così tanto intensa e rivoluzionaria.

Alessandra Amoroso: una donna umile e talentuosa

E’ una donna umile, Alessandra, che ha basato il canto sull’amore per tutti i suoi affetti e conoscenti e questo il mastodontico popolo del web l’ha apprezzato. Forza Alessandra! Ci auguriamo che il tuo periodo di pausa possa essere fruttuoso come speri.