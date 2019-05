Mark Caltagirone ci prova con Alessandra Amoroso. “Conoscerti è stato bellissimo, sei una bella persona” – Foto

Alessandra Amoroso riceve un messaggio romantico da Mark Caltagirone sul suo profilo Instagram, ecco cosa le ha scritto l’imprenditore romano

Alessandra Amoroso è una delle cantanti più amate e seguite del panorama della musica italiana. In occasione della semifinale di Amici, la cantante pare abbia incontrato il famoso Mark Caltagirone.

Le nozze annullate con Pamela Prati

Una storia ancora avvolta dal mistero quella delle presunte nozze della showgirl e l’imprenditore romano, Mark Caltagirone. Nelle ultime settimane, Pamela Prati ha rilasciato una serie di interviste in cui afferma che presto sarebbe convolata a nozze con un uomo che non è mai apparso né in TV né sui social. Il matrimonio era previsto per lo scorso otto maggio e si sarebbe dovuto celebrare con la presenza di molti personaggi appartenenti al mondo dello spettacolo. Ma qualche giorno prima, arriva la notizia che ha stupito i fan: le nozze annullate! Il motivo?

L’imprenditore romano pare non abbia preso bene l’accanimento mediatico sulla relazione con la showgirl. Pamela Prati non ha mai mostrato le foto del suo compagno e ha sempre affermato che lui esiste e che, prima o poi, si sarebbe mostrato al pubblico. Fino ad ora, non si conosce ancora il volto di quest’uomo. Pare però che abbia partecipato alla semifinale di Amici e che, dietro alla quinte, abbia incontrato Alessandra Amoroso, ecco cosa ha scritto sui social.

Il messaggio di Mark Caltagirone per Alessandra Amoroso

In uno degli ultimi post pubblicati dalla cantate su Instagram compare anche il messaggio di Mark Caltagirone. Un messaggio nel quale l’imprenditore romano ringrazia Alessandra Amoroso per il presunto incontro avvenuto dietro alle quinte:

“Conoscerti dietro le quinte è stato bellissimo… sei una bella persona”

Immediata la risposta della cantante che ha precisato che non c’è stato alcuno incontro dietro le quinte di Amici di Maria De Filippi.