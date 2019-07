Alberto Urso, vincitore di Amici al centro del gossip: “diviso” tra Tish e Valentina Vernia

Dopo la vittoria di Amici 18, continua lo straordinario successo di Alberto Urso, il tenore siciliano che strizza l’occhio al gossip.

Alberto Urso sarà tra i principali protagonisti della quarta puntata di Battiti Live, in onda stasera su Italia1. Il vincitore di Amici, per merito della sua straordinaria vocalità, ha conquistato la prima posizione nel talent show ideato e condotto da Maria De Filippi. Nonostante la musica sia la sua passione primaria, anche il gossip si è in qualche modo “insidiato” nella vita del giovane cantante siciliano, forse per merito della sua faccia pulita da bravo ragazzo, nonostante gli occhi di ghiaccio.

Alberto Urso, il tenore al centro del gossip

Nel corso di Amici, in più di una occasione si era vociferato di una possibile “storia” tra Alberto Urso e Tish, sua compagna di squadra durante la fase serale del programma. In queste ore però, la presunta verità è venuta fuori per merito di un altro concorrente.

Umberto Gaudino, ex ballerino della squadra bianca, ha infranto tutte le “ship” delle estimatrici, affermando che tra Alberto e Tish non ci sarebbe mai stata alcuna storia. Nel dettaglio, ad Urso in questo periodo sono stati affibbiati parecchi flirt e, proprio per questo, le fan più accanite lo avrebbero più volte accusato di aver tradito Tish. Gaudino però, ha voluto mettere in chiaro la situazione, utilizzando le seguenti parole:

“Avete visto rapporti d’amore mai esistiti. Invece l’amicizia tra me, Alberto, Vinci, Vale e Mowgly è reale. Esiste dal pomeridiano, non è inventata e va avanti”.

Secondo il settimanale Chi inoltre, proprio Alberto Urso si sarebbe preso una bella cotta per un’altra allieva di Amici. Lei non è Tish bensì Valentina Vernia, ballerina della squadra blu di cui anche lui faceva parte: sarà vero? Nell’attesa di scoprire se questa news di gossip verrà confermata oppure no, il giovanissimo tenore sul palcoscenico del Battiti Live, si esibirà con “Indispensabile” e “Ti lascio andare”, due grandi successi contenuti nel suo primo CD dal titolo “Solo”.

Primi passi e vittoria ad Amici

Nato a Messina il 23 luglio del 1997, ad appena 13 anni Alberto Urso ha partecipato al talent show di Rai1 “Ti lascio una canzone”, condotto da Antonella Clerici. Dopo questa esperienza ha proseguito gli studi conseguendo il diploma in teoria e solfeggio al conservatorio musicale della sua città. Successivamente ha conseguito la Laurea Magistrale in Canto Lirico al Conservatorio di Matera. Studia pianoforte, sax e percussioni. Sabato 1° dicembre 2018, la sua vita cambia totalmente dopo essere stato presentato da Stash nel corso del pomeridiano di Amici 18, edizione che – successivamente – ha vinto.