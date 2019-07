Antonella Clerici ‘Cellulite e grasso in eccesso’: le foto in costume fanno il giro del web

Antonella Clerici ‘Cellulite e grasso in eccesso’: le foto in costume fanno...

Di nuovo nell’occhio del gossip, la bravissima conduttrice della Rai Antonella Clerici criticata per il suo aspetto fisico: ” Cellulite e grasso”

Antonella Clerici di nuovo sulla bocca del gossip, questa volta però a far parlare di lei è una foto pubblicata sul settimanale “Di tutto”.La conduttrice pare infatti sia apparsa notevolmente ingrassata e trascurata tanto che secondo alcuni, la prova costume non è stata per niente superata.

Grasso e Cellulite per Antonella Clerici

La bravissima conduttrice della Rai è tornata sotto la luce dei riflettori per una foto pubblicata da un noto settimanale. La Clerici a quanto pare, dopo essere stata rifiutata dalla Rai, ha deciso comunque di godersi le vacanze estive, insieme alla sua piccola Maelle.

Ma i paparazzi sono ovunque e anche questa volta la bella Clerici è stata beccata da questi. A quanto pare infatti, la bella Antonellina non ha superata la prova costume ma questo non mette in dubbio che sia una bellissima donna.

Le foto di Antonella fiera dei suoi chili di troppo

La Clerici è una donna che sa cosa vuole e che non si è mai fatta spaventare dal giudizio altrui. E’ per questo che mostra fiera le sue curve, senza l’ansia dei paparazzi.

Antonella non è parsa in ottima forma, pare infatti che in molti abbiano criticata in modo pesante, la forma fisica della conduttrice. Nonostante sia consapevole di non essere una modella, la Clerici si mostra sempre elegante e che non ha paura di mostrare i propri difetti. Antonella infatti non si è mai fatta influenzare dai giudici delle persone e dai canoni imposti dalla società, canoni ce andrebbero rivisti per diversi motivo. Ogni donna è libera di potersi sentire bene anche con qualche chilo di troppo e i segni del tempo.

Ma in molti non hanno risparmiato di commentare la sua forma fisica, sottolineando il grasso in eccesso. Commenti che possono anche scivolare addosso ma lasciano una scia di odio che sicuramente non fa dei social il posto migliore del mondo.