Al Bano e Romina Power all’altare di nuovo: l’inaspettata richiesta dei figli Cristel, Yari e Romina Carrisi

Al Bano e Romina Power di nuovo sposi, il desiderio dei figli: Yari, Cristel e Romina Carrisi

La loro storia d’amore ha tenuti incollati alla tv milioni di fan in tutto il mondo. Dopo la separazione, Al Bano e Romina Power sono tornati insieme artisticamente ma i loro tre figli fanno una clamorosa richiesta.

Al Bano e Romina di nuovo sposi

Una delle coppie più amate del mondo della televisione italiana è, senza dubbio, quella formata dal cantante pugliese e l’artista italo-americana. I due si sono conosciuti quando erano giovanissimi e pare che tra loro è scattato il cosiddetto ‘colpo di fulmine’. Dopo il loro matrimonio, sono nati i loro quattro figli: Ylenia, Yari, Cristel e Romina. I due non era solo una coppia nella vita ma anche sul palco.

Il loro rapporto si è incrinato dopo la scomparsa della loro primogenita. Al Bano e Romina si sono separati nel 1999 ma con gli anni sono riusciti a costruire un rapporto solido fatto di stima e affetto reciproco anche per il bene dei loro figli. Nonostante siano passati 20 anni dal divorzio, la coppia continua ad emozionare i loro fan in tutto il mondo. In questi anni hanno deciso di tornare insieme sul palco con una tournée che li ha visti impegnati in giro per l’Europa. Questo ha sicuramente riacceso le speranza nel tanto discusso ritorno di fiamma tra i due artisti. Ma quale è il desiderio dei loro figli?

La clamorosa richiesta dei loro figli

Il desiderio di vederli di nuovo insieme non è solo quello dei loro fan che da tempo sperano di leggere sulle riviste di gossip la notizia tanto attesa ma anche dei loro figli.

Pare che di recente, Yari, Cristel e Romina abbiano espresso il desiderio di riunire la famiglia proprio come ai vecchi tempi.