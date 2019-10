Ylenia Carrisi, avvistata in Italia ‘Grassa e trasandata, non sembra lei’: la foto choc della figlia di Al Bano

Ylenia Carrisi, avvistata in Italia ‘Grassa e trasandata, non sembra lei’: la...

Ylenia Carrisi scomparsa nel 1994 è stata avvistata a Venezia. Si accendono nuove speranze grazie ad una foto: i dettagli

a prima figlia di Al Bano e Romina è scomparsa nel nulla nel 1994, lasciando molti dubbi: ora spunta un avvistamento che la vorrebbe a Venezia. Si cerca di capire se si tratti davvero di Ylenia Carrisi.

La misteriosa scomparsa di Ylenia Carrisi

Ylenia Carrisi aveva 23 anni, era bionda, bellissima e con tante sogni nel cuore.

Ma scomparve nel nulla oramai 25 anni fa durante un viaggio che avrebbe dovuto portarle nuove esperinze, amicizia e gioia.

Era partita infatti dalla Puglia superando l’iniziale diffidenza dei suoi genitori Al Bano e Romina con il progetto di scrivere un libro sugli artisti di strada

L’ultimo avvistamento risale al 6 gennaio1994 : testimoni la videro quel giorno nell’albergo LeDale in cui alloggiava a New Orleans e più tardi videro una donna che corrispondeva alla sua descrizione gettarsi da un ponte sul Mississipi.

Una figura molto controversa, l’amico musicista Alexander Masakela afferma che la ragazza non si sia gettata nel fiume ma sia ancora viva.

La famiglia e gli inquirenti però lo credono coinvolto nella scomparsa.

Da allora moltissime teorie ed avvistamenti si sono accavallati mai però portando ad una conferma definitiva.

La morte presunta sarebbe stata fissata al 31 dicembre1993, giorno dell’ultima strana telefonata di Ylenia alla famiglia, anche il corpo non è mai stato ritrovato.

Ora spunta arriva una testimonianza da Venezia che se confermata riaccenderebbe le speranze della famiglia Carrisi e di tutti quelli che seguono col fiato sospeso questa vicenda.

L’avvistamento che riaccende le speranze

Il fotoreporter Roberto Fiasconaro rivela che Ylenia non sarebbe morta in America ma sarebbe addirittura tornata in Italia, nel 2000 e la notizia sarebbe uscita per prima su un settimanale tedesco, Frau im Spiegel ed una foto lo proverebbe.

Ma i dubbi sono forti: la ragazza immortalata dallo scatto del freelancer allora 53enne Roberto Fiasconaro infatti potrebbe rassomigliare ad Ylenia ma la sua fisicità sarebbe talmente cambiata da renderla irriconoscibile.

Fiasconaro racconta che ebbe una “soffiata” nell’aprile 2000 da un conoscente su una ragazza che insieme ad un gruppo di giovani frequentava spesso la stazione Santa Lucia di Venezia.

Un giorno per una casualità si trovo proprio a passare dalla stazione e notare un gruppo di ragazze che erano li presenti.

“Quella che mi stava di fronte sembrava Ylenia, l’ho osservata un po’ con il teleobiettivo: era lei”

A quel punto però la ragazza si sarebbe accorta dell’uomo che la osservava e avrebbe cercato di allontanarsi

“Mi sono spostato in modo che mi passasse davanti e sono rimasto scioccato: era lei o una sosia perfetta, solo un po’ ingrassata e trasandata”.

A quel punto Fiasconaro l’avrebbe avvicinata per chiederle in inglese se fosse Ylenia Carrisi: lei avrebbe risposto istintivamente di sì, poi negato e le amiche ed un ragazzo che erano con lei si sarebbero messi in mezzo per portarla via e togliere il rullino al reporter invano.

Tornato sul luogo giorni dopo non vi era più traccia della ragazza né dei suoi amici.

Con molto peso in più e un aspetto complessivamente trasandato la donna della foto ha davvero poco della Ylenia giovane,bella e ben curata che ricordiamo bene, ma i tratti del volto effettivamente la ricordano.

Fiasconaro ne è certo:

“Il naso e la bocca e gli occhi erano i suoi. Se non era lei era la sua gemella”

Questa è la foto che proverebbe che Ylenia Carrisi è viva e in Italia, cosa ne pensate della somiglianza?