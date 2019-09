‘Ylenia è viva’ un amico dei Carrisi vuota il sacco, la verità sulla figlia di Al Bano: ecco dove si troverebbe

La figlia di AL Bano, Ylenia Carrisi è scomparsa nel 1994. Ora spunta la rivelazione di un amico che potrebbe chiarire il desino della ragazza

La misteriosa scomparsa di Ylenia Carrisi figlia di AL Bano e Romina

La primogenita della famiglia Carrisi ha avuto fin da piccola un carattere ribelle ed intraprendente.

Il papà Al Bano e la mamma Romina agli inizi degli anni Novanta erano già una coppia artistica amatissima e famosa.

Entrambi stravedevano per la bellissima Ylenia e la assecondavano pur con apprensione in ogni sua scelta.

Come quel tragico ultimo viaggio in America.

Ylenia fu vista l’ultima volta in un hotel di New Orleans il 6 gennaio 1994 e poi il buio.

Da allora ipotesi tra le più disparate si sono rincorse, portando a lunghe ricerche che hanno impegnato la polizia e L’FBI americano e ovviamente la famiglia ma che non hanno portato a nulla di certo ancora oggi dopo 24 anni.

Romina continua a parlare di Ylenia come se fosse ancora viva:

“Io ho quattro figli”

ha detto in un’intervista a Domenica In.

AL Bano invece pur con grande dolore ha preferito chiedere la dichiarazione di morte presunta della figlia ottenuto nel 2013, per mettere un punto a quel dolore infinito.

Ma la storia non è affatto chiusa perché altre testimonianze che paiono confermate potrebbero finalmente far luce sulla sfortunata Ylenia Carrisi.

Le incredibili rivelazioni sulla sorte della ragazza riapriranno il caso?

Tra le viarie ipotesi che si sono succedute negli anni la più accreditata fin’ora sarebbe coadiuvata dalla testimonianza di una persona che avrebbe visto una donna gettarsi nel Mississipi proprio il 6 gennaio, nuotare per circa 100 metri attraverso le correnti del fiume ma poi scomparire inghiottita dall’acqua.

Il corpo della giovane non fu mai trovato e ciò ha contribuito al sorgere di altre ipotesi che vorrebbero Ylenia in Venezuela con le sue due figlie, in un convento in Sud America o in Svizzera dopo un lungo ricovero in ospedale.

Una testimonianza del console Federico Mazza che conosceva bene i Carrisi lascia però parole, confermando che la ragazza conoceva bene il trombettista Alexander Masakela che sarebbe l’ultimo ad averla vista viva e che non crede che la ragazza si sia buttata nel fiume.

“Credo che Ylenia adesso sia al sicuro”

Masakela non saprebbe dove sia la donna ora ma sostiene di essere certo che lei abbia voluto “liberarsi” della famiglia oppressiva.

Ovviamente Al Bano e Romina non accettano questa idea secondo loro infondata dato lo stretto rapporto con la figlia che avevano prima della scomparsa e per il fatto che il trombettista fosse noto utilizzare droghe per soggiogare le giovano donne.

Dal Dipartimento di Polizia di New Orleans però pare arrivata una notizia negli ultimi mesi che potrebbe dare credito alla versione di Masakela come si legge su viagginews :

“Abbiamo nuovi indizi su dove si trovi Ylenia, anche se non possiamo fornire ulteriori dettagli, visto che l’indagine è ancora in corso”

Dunque questo mistero che oramai dura da 25 anni potrebbe arrivare ad una svolta forse a breve che ridarebbe il sorriso ai genitori di Ylenia, arrivati alla separazione proprio in seguito all’immenso dolore dato dalla sua scomparsa.

”