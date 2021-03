90 giorni per innamorarsi: Larissa ed Eric si sposano? Spuntano le foto che svelano tutto

90 giorni per innamorarsi: Larissa ed Eric si sposano? Spuntano le foto...

Una delle coppie più amate della trasmissione di Real Time potrebbe convolare presto a nozze. Ecco cosa sappiamo al riguardo.

Larissa ed Eric potrebbero star compiendo il grande passo. Gli indizi danno motivo ai fan della coppia di credere in un prossimo matrimonio.

I protagonisti di 90 giorni per innamorarsi potrebbero essere pronti a dar vita a una grande famiglia. Ecco cosa ce lo fa pensare!

Larissa ed Eric sono tornati insieme

Qualche mese fa, vi avevamo raccontato della drammatica separazione tra Larissa ed Eric, due amatissimi personaggi di 90 giorni per innamorarsi.

La coppia si era divisa, contro ogni previsione da parte dei fan.

Larissa aveva iniziato a eliminare dal suo profilo su Instagram tutto il materiale riconducibile a Eric, mentre quest’ultimo aveva evitato di prendere l’argomento con gli utenti.

Alla fine, però, sembra proprio che i due si siano rappacificati. Ora appaiono più uniti che mai.

Pochi giorni fa, hanno anche organizzato una diretta su Instagram con i fan, che hanno chiesto loro del matrimonio.

La coppia convolerà presto a nozze?

Negli ultimi giorni, sono saltate fuori alcune foto che lascerebbero presagire un matrimonio a breve tra Larissa ed Eric.

Nelle foto in questione, Larissa indossa un abito da sposa meraviglioso!

Sarebbe davvero strano se Larissa lo indossasse a caso… secondo i fan la coppia annuncerà presto le nozze e la data della cerimonia.

Nell’ultima foto, in particolare, Larissa ha taggato Eric: un gesto più che eloquente!

Per il momento, però, la coppia non ha voluto vuotare il sacco. E’ in arrivo la nuova stagione del programma di Real Time, che siamo sicuri che eliminerà ogni dubbio al riguardo!

La trasmissione sarà trasmessa dal 25 aprile 2021 su Discovery+ e i fan non stanno nella pelle di vederla!