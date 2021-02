90 giorni per innamorarsi: conosci la storia di Larissa? Figli segreti e chirurgia

Trapelano ora alcune verità davvero incredibili su uno dei volti più noti di Real Time, Larissa di 90 giorni per innamorarsi.

La donna avrebbe, infatti, due figli segreti in Brasile, che ha abbandonato per evitare distrazioni.

Nel frattempo, sul web scoppia la polemica social per i continui interventi chirurgici ai quali si sta sottoponendo, per migliorare il suo aspetto fisico.

Nei giorni scorsi è trapelata una verità inaspettata su Larissa.

La donna, infatti, ha finalmente deciso di vuotare il sacco riguardo un dettaglio molto importante della sua vita privata.

Larissa ha raccontato di avere due figli segreti, che ha abbandonato in Brasile.

La notizia ha sconvolto i fan di 90 giorni per innamorarsi e ancor più Colt e sua madre.

Larissa ha spiegato:

“L’ho fatto per non aver distrazioni, per potermi concentrare maggiormente sul migliorare la mia relazione con Colt.”