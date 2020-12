90 giorni per innamorarsi: e poi…: com’è finita tra Larissa ed Eric

Scopriamo insieme com’è finita tra Larissa ed Eric dopo aver partecipato alla trasmissione di 90 giorni per innamorarsi: e poi….

In questi ultimi giorni, su Real Time, sta andando in onda la trasmissione 90 giorni per innamorarsi: e poi….

I due protagonisti più seguiti dal pubblico sono sicuramente Larissa Dos Santos Lima ed Eric Nichols, che si sono legati nel corso della trasmissione.

Scopriamo ora se la coppia è ancora unita o se tra i due è finita!

La storia d’amore di Larissa ed Eric

L’ex moglie di Colt, ha incontrato Eric nel gennaio del 2019. La donna era a Las Vegas per via dei suoi problemi con la legge, che le impedivano di lavorare.

I due hanno attraversato grandi difficoltà durante la fase della conoscenza e del fidanzamento, ma si sono sforzati di rimanere insieme.

Hanno trascorso insieme il periodo del lockdown e sono apparsi uniti fino a novembre 2020.

90 giorni per innamorarsi: e poi…: che fine hanno fatto Larissa ed Eric

Oggi, però, pare proprio che i due si siano lasciati. A darne notizia è la stessa Larissa Dos Santos Lima, attraverso i social, dove è seguita da circa 800 mila followers.

Lì, la donna ha comunicato ai fan che lei ed Eric Nichols hanno ufficialmente scelto di separarsi.

Nel novembre 2020, mese in cui la coppia si è lasciata, Larissa ha rivoluzionato completamente i suoi social e ha cancellato ogni traccia del suo passato.

Ha inoltre impostato il suo profilo come privato.

Non si sa nulla di Eric, mentre Larissa lavora oggi come modella negli Usa. Le loro strade, quindi, si sono separate. Non ci resta che augurare tanta fortuna a entrambi!