6 merende estive salutari per bambini, sfiziose e meglio delle merendine

Abituate i bambini a mangiare cibo sano e delizioso anche a merenda. 6 merende estive salutari e sfiziose per bambini, le preferiranno alle merendine!

Abituate i vostri figli fin da piccoli a mangiare cibo salutare e nutriente: provate queste 6 merende estive sfiziose per bambini! Sono gustose e invitanti, le preferiranno senza dubbio alle merendine.

Le abitudini alimentari che ci danno da bambini ci condizioneranno a vita, per questo è bene abituare i vostri figli a consumare cibo sano e salutare abitualmente fin da piccoli!

Non fa bene alla loro salute permettergli di abbuffarsi di dolciumi quando vogliono, limitatene il consumo!

Con l’estate che avanza la scelta di cibi salutari, freschi e sfiziosi da proporre come merenda ai bambini aumenta, ecco qui 6 proposte di merende estive salutari e sfiziose per bambini!

Perché limitare ai bambini l’assunzione di cibo poco salutare a merenda?

La merenda è un pasto importante per i bambini, fondamentale per lo sviluppo fisico-cerebrale e anche più soggetta ai capricci.

Il braccio di ferro tra cibo salutare e cibo spazzatura è sempre all’attivo: i bambini trovano più invitanti patatine e coca cola, pizza e merendine rispetto a frutta e verdura.

I bambini non sono in grado di limitarsi nell’assunzione di questi cibi, è compito del genitore guidarli nel compiere la scelta giusta: cibo sano abitualmente e cibo non sano solo ogni tanto!

L’equilibrio è sempre la soluzione, non bandite il cibo spazzatura ma limitatene il consumo fornendo loro valide alternative sfiziose e sane per rimpiazzarlo.

I cibi ricchi di grassi e zuccheri, di conservanti e coloranti sono dannosi, non devono essere parte dell’alimentazione quotidiana dei bambini.

In Italia studi scientifici e statistiche nazionali hanno confermato che 3 bambini su 10 sono sovrappeso e almeno 1 è obeso.

Limitare il consumo di cibi grassi e ricchi di zuccheri è fondamentale per non danneggiare le abitudini alimentari dei vostri figli oltre alla loro salute: l’obesità infantile è sempre in agguato.

6 merende estive salutari e sfiziose per bambini

Preservate la salute dei vostri figli fin da piccoli con merende sane e nutrienti limitando il consumo di cibo poco salutare. Scegliete tra:

1. Frutta fresca: macedonia di frutta mista colorata e sfiziosa condita con miele, succo di limone e succo di arancia

2. Panino con affettato e formaggio



Prosciutto crudo e mozzarella

Prosciutto cotto e philadelphia alla greca

Bresaola o petto di tacchino, ricotta e grana

3. Pane bruscato e marmellata fatta in casa



4. Yogurt, frutta fresca e cereali misti

Yogurt bianco o alla vaniglia accompagnato da frutti di bosco e muesli

Banana, yogurt e cereali misti

cornflakes o muesli, yogurt, fragole e gocce di cioccolato

5. Dolci fatti in casa con una spremuta di arancia fresca

6. Frullato di frutta fresca