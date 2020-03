Torta ripiena di crema al limone senza burro, una delizia per il palato!

La ricetta della torta ripiena di crema al limone senza burro è una vera delizia che stregherà tutti!

In queste giornate trascorse a casa per rispettare il decreto governativo sul Covid19 coccoliamoci con una torta dal sapore agrumato e avvolgente: la ricetta è senza burro ma nonostante ciò risulterà soffice e buonissima!



La ricetta é molto facile da fare, riscuoterà un gran successo proprio per la gustosa e profumatissima crema al limone fatta in casa, una vera bontà per il palato!

Vediamo insieme come, senza utilizzare il burro, possiamo preparare prima la crema al limone e poi la torta.

Torta ripiena di crema al limone: Ingredienti e Preparazione

Prima di iniziare la preparazione della torta dobbiamo preparare la crema al limone che servirà per la farcitura.

Ingredienti Crema al limone

500 ml latte senza lattosio

100g zucchero semolato

5 tuorli

2 bucce di limoni grandi non trattati

20g farina 00

50g fecola di patate

Procedimento crema al limone

In un pentolino mettete a scaldare il latte e le scorze di limone, senza portare ad ebollizione. In una terrina sbattete energicamente (o con lo sbattitore elettrico) i tuorli e lo zucchero fino a raggiungere un composto denso, chiaro e spumoso. Aggiungete ora al composto la farina e la fecola setacciate, sbattete con le fruste per 1 minuto. Ora versate nella terrina il latte che avete attentamente filtrato per eliminare le scorze di limone. Versatelo molto lentamente e mescolate con una frusta manuale per non creare grumi fino ad ottenere un composto liscio ed omogeneo. Mettete sul fuoco una pentola dai bordi medio-alti, possibilmente antiaderente, e versateci il composto ottenuto. Cuocete a fuoco basso mescolando continuamente con una frusta manuale per non creare grumi. Dopo circa 8-10 minuti la crema sarà addensata e pronta. Trasferite la crema ottenuta in una terrina, grattate un po’ di scorza di limone fresca per donare più profumo e copritela con della pellicola trasparente a contatto per farla freddare

Ora che la crema al limone é pronta, attendete che si raffreddi e dedicatevi alla preparazione della torta.

Ingredienti Torta

3 uova medie

250 farina 00

2 bucce di limone grattugiate

1 limone spremuto

100ml olio di semi

50g fecola di patate

180g zucchero

1 lievito per dolci

Procedimento torta

Grattuggiate la scorza di 2 limoni e spremete il succo di 1 limone mettendo tutto in una ciotolina. Preriscaldate il forno statico a 190° e rivestite una tortiera con della carta forno. Sbattete in una terrina le uova con lo zucchero usando le fruste elettriche fino ad avere un composto chiaro e spumoso. Aggiungete ora le scorzette e il succo di limone, mescolate per renderlo omogeneo. Ora versate lentamente “a filo” l’olio di semi mentre continuate a mescolare il composto. Setacciate in un’ altra ciotola la farina, la fecola e il lievito. Incorporate ora le polveri al composto poco alla volta. Trasferite l’impasto nella tortiera foderata di carta forno e infornate il dolce per circa 45-50 minuti a 190°, facendo sempre la prova stecchino. A cottura ultimata tirate fuori la torta dal forno e fatela freddare per 2 ore prima di sformarla. Ora che la torta è fredda potete estrarla dalla tortiera delicatamente per non romperla, tagliatela a metà e farcitela con la crema al limone. Riponetela la vostra torta ripiena di crema al limone in frigo per altre 3 ore così da poterla gustare fresca.

Consigli della nostra Redazione

Usate limoni non trattati o biologici perché più sani e genuini oltre che molto più profumati

Non grattuggiate la parte bianca della buccia del limone perché renderebbe il dolce amaro!

Non cuocere troppo la crema al limone o rischiate di ottenere un “effetto frittata“!

Buona Degustazione!

