Le polemiche per il gol annullato ingiustamente ad Arkadiusz Milik in Juventus-Salernitana nell’ultima giornata di Serie A farà discutere parecchio, ma per i bianconeri è già tempo di voltare pagina e concentrarsi sulla Champions League. Oggi, infatti, scenderà in campo solo l’Inter, ma domani sarà il turno degli uomini di Massimiliano Allegri, del Napoli e del Milan.

I nerazzurri di Simone Inzaghi, dopo la sconfitta interna contro il Bayern Monaco, se la vedranno contro il Viktoria Plzen fuori casa. La Juventus, invece, ospiterà all’Allianz Stadium il Benfica, i partenopei faranno visita ai Rangers in Scozia e i campioni d’Italia sfideranno la Dinamo Zagabria nella cornice di San Siro. Dove vedere il secondo turno dei gironi di Champions League in tv e diretta streaming.

Champions League, l’Inter contro il Plzen oggi. Juve, Napoli e Milan in campo domani

Il gol annullato a Arkadiusz Milik dopo l’intervento del Var in Juventus-Salernitana ha suscitato molte polemiche, tutte legittime, però si deve andare avanti. Perché sia i bianconeri, sia l’Inter, il Napoli e il Milan sono impegnate nella seconda giornata dei gironi di Champions League.

I primi a scendere in campo saranno i nerazzurri di Simone Inzaghi, impegnati in Repubblica Ceca contro il Viktoria Plzen alle 18:45 oggi. Dopo la sconfitta interna per 2-0 contro il Bayern Monaco, nella prima giornata, si devono rialzare e farlo in grande stile. Il gruppo dell’Inter, infatti, è uno dei più tosti e dopo la sosta ci sarà da vedersela contro il Barcellona di Xavi Hernandez, che con i cechi ha vinto per 5-1 al Camp Nou, per raggiungere l’obiettivo minimo degli ottavi di finale.

La giornata di mercoledì si aprirà con la sfida tra i rossoneri di Stefano Pioli e la Dinamo Zagabria alle 18:45 a San Siro. Sarà tutto meno che una partita dall’esito scontato: il Milan, infatti, nel primo turno ha pareggiato in Austria contro il Salisburgo per 1-1, mentre i croati sono riusciti nell’impresa di battere il Chelsea per 1-0, sancendo anche l’esonero di Thomas Tuchel dalla panchina dei Blues.

A causa del rinvio della partita per motivi di ordine pubblico legati alla morte della regina Elisabetta II, la squadra di Luciano Spalletti, l’unica ad aver vinto durante il primo turno (e contro il Liverpool, vice campione in carica), giocherà in Scozia con i Rangers domani alle 21. Non sarà una partita semplice, ma il Napoli ci ha dimostrato che nulla è impossibile.

Alla stessa ora giocherà anche la Juventus di Massimiliano Allegri, sconfitta dal Paris Saint-Germain per 2-1 al Parco dei Principi al primo turno. I bianconeri ospiteranno all’Allianz Stadium il Benfica, che invece contro il Maccabi Haifa, l’altra squadra del girone, ha vinto 2-0.

Tra le super sfide di questa seconda giornata di Champions League c’è sicuramente quella dei bavaresi contro il Barça, con Robert Lewandowski che torna subito da avversario in quello che fino a giugno era il suo tempio. Nello stesso girone del Napoli, poi, i Reds ospiteranno l’Ajax. Il Psg giocherà contro gli israeliani e il Chelsea proverà a rialzarsi contro il Salisburgo a Stamford Bridge.

Gli ultimi italiani, ovvero Antonio Conte, allenatore del Tottenham, e Carlo Ancelotti, mister del Real Madrid, saranno impegnati rispettivamente contro lo Sporting Club de Portugal (alla stessa ora dell’Inter) e sarà una sfida al vertice, e contro il Lipsia (domani alle 21).

Champions League, dove vedere le partite in tv e diretta streaming

Con lo slittamento della partita del Napoli cambia anche il palinsesto tv. La sfida dei partenopei, infatti, sarà l’unica delle italiane trasmessa in chiaro da Canale 5, mentre tutte le altre si potranno vedere su Sky e Infinity+, la piattaforma in abbonamento della Mediaset. La Juventus, invece, si potrà vedere solo su Amazon Prime Video. Ma capiamo meglio nel dettaglio dove si potrà vedere la seconda giornata di Champions League.

Il fischio d’inizio per l’Inter sarà alle 18:45, abbiamo già detto, e la gara sarà visibile su Sky Sport 1, al numero 201 del satellite, oltre che su Sky Go, NOW TV e Infinity+ (in streaming). Sporting-Tottenham, della stessa ora, si vedrà su Sky (in questo caso Sky Sport Football) e la piattaforma del Biscione, esattamente come Liverpool-Ajax, Porto-Club Brugge, Bayer Leverkusen-Atletico Madrid, Bayern Monaco-Barcellona e Olympique-Marsiglia-Eintracht Francoforte, quest’ultima sarà visibile anche in chiaro su Canale 5.

Le partite di mercoledì, invece: i tifosi del Milan si potranno godere la loro squadra sia su Sky Sport 4k, sia su Sky Sport 1, sia su Sky Sport Football, oltre che su Mediaset Infinity+ e Now TV, mentre la gara dei partenopei alle 21 sarà disponibile su Sky Sport 1. A chiudere, come già detto, i bianconeri su Amazon, Chelsea-Salisburgo su Sky Sport Football, Shakhtar Donetsk-Celtic lo stesso, Real Madrid-Lipsia semplicemente su Sky, Copenhagen-Sivilia e Psg-Maccabi Haifa uguale, mentre Manchester City-Borussia Dortmund sarà anche su Sky Sport 4k.