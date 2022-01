Amici, è deciso: non lo vedremo più nella scuola: “Fatto fuori definitivamente”

Alessandra Celentano ha annunciato di voler sostituire al più presto un ballerino di Amici di Maria De Filippi, a quanto pare l’allievo non lo vedremo più all’interno del talent di Canale 5: ecco di chi si tratta.

Un ballerino di Amici di Maria De Fillippi, rischia grosso. Potrebbe abbandonare per sempre la scuola più seguita di Canale 5. La maestra Alessandro Celentano sta già cercando un sostituto: scopriamo cosa è successo.

A breve inizierà il Serale di Amici 21, un traguardo davvero importante per gli allievi del talent show di Canale 5. In queste ultime settimane, infatti, sono accaduti diversi colpi di scena, tra cui la probabile eliminazione di Mattia Zenzola.

Il ballerino, ha subito un piccolo infortunio alla caviglia e già da qualche giorno ha smesso di allenarsi e di fare lezione. Inoltre, Maria De Filippi ha comunicato che se non si dovesse riprendere potrebbe lasciare definitivamente il programma.

Mattia è rimasto davvero scosso da questa notizia, infatti, non è riuscito a trattenere le lacrime. Nel frattempo, Alessandra Celentano sta già cercando un ballerino che possa sostituirlo, un gesto che ha lasciato i telespettatori davvero a bocca aperta, non era mai successo prima.

Mattia dovrà lasciare il banco ad un sostituto se non si dovesse riprendere dall’infortunio, proprio per questo, Alessandra Celentano sta già cercando un sostituto, aprendo un vero e proprio casting attraverso i social di Wittytv, specificando tutti i requisiti:

“Sono qui a comunicare che sto aprendo dei casting per ballerini di latino americano che si reputino più bravi di Mattia. (…) Età 18 – 26 anni. Altezza da 1.75 in su. Preparazione tecnica, musicale, stilistica di livello classe AS. Versatilità o predisposizione ad altri stili di danza.”

Potrebbe interessarti anche: LDA si blocca: “Non riesce a cantare” | Interviene Maria, panico ad Amici

Alessandra Celentano really said “you can’t fuck with me Raimondo Todaro” #amici21 pic.twitter.com/a0FsHOVFXS

— Bionda Morta Wannabe (@virginmojito10) January 16, 2022