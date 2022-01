“Carola se la indossa, pazza di lui” Dentro la casetta di Amici accade la magia

By

Negli ultimi giorni Carola Puddu ha attirato l’attenzione del pubblico di Amici 21, per il profondo rapporto che ha costruito con Luigi Strangis, ma nelle scorse ore è accaduto l’impensabile: scopriamo di più.

I telespettatori di Amici di Maria De Filippi, sapranno bene che tra il cantante e la ballerina è nata più di una semplice amicizia, ma sembra che qualcosa, anzi qualcuno potrebbe portare abbastanza scompiglio all’interno della coppia: scopriamo cosa è accaduto.

Amici, Carola e Luigi, flirt al capolinea? La verità

All’interno della scuola di Amici, Carola e Luigi si sono mostrati sempre più vicini e i telespettatori di Canale 5 si sono profondamente appassionati alla loro frequentazione. Entrambi hanno ammesso di provare un certo interesse, ma i fan del programma avevano già percepito che tra i due ci fosse qualcosa.

Anche se nelle scorse settimane hanno avuto un piccolo confronto, in cui hanno rivelato di non essere convinti dei loro sentimenti. Dunque, Luigi e Carola hanno deciso di fare un passo indietro e di non alimentare più i gossip.

I fan di Amici di Maria De Filippi speravano di assistere alla nascita di un bellissimo amore tra i due, ma niente da fare. Anche se nelle scorse ore, Carola si è avvicinata incredibilmente ad un altro allievo della scuola di Amici: scopriamo di chi si tratta.

Carola dimentica Luigi: il dolcissimo gesto per il ballerino

Sul web è diventato virale un video che riguarda proprio Carola Puddu. I telespettatori più attenti hanno notato che la bella ballerina si è avvicinata moltissimo a Mattia Zenzola. Ma non solo, tra i due c’è stato anche un gesto davvero molto intimo che non è passato inosservato.

La giovane ha indossato la felpa del ballerino, scatenando così la curiosità di tutto il pubblico di Canale 5. I telespettatori sono convinti che stia nascendo qualcosa tra i due, ma è ancora presto per trarre conclusioni, non ci resta che aspettare per vedere cosa accadrà tra i due.

