Amici, il dramma del Diabete “Un dolore infinito” | Lacrime dentro la scuola di Maria de Filippi

Nelle scorse ore, un allievo molto amato di Amici di Maria De Filippi, ha raccontato il suo dramma che si porta da diversi anni. La rivelazione del giovane ha commosso milioni di telespettatori.

Già nelle scorse settimane, il cantante della scuola di Amici di Maria De Filippi aveva parlato della sua terribile malattia al suo insegnante Rudy Zerbi. Nelle scorse ore è tornato a parlare del dramma che è costretto a vivere ogni giorno: scopriamo cosa ha raccontato.

L’allievo di Amici e il dramma del diabete

Nella scuola di Amici di Maria De Filippi, un allievo ha parlato più volte del suo dramma, il diabete. Si tratta di Luigi Strangis, il giovane cantante che durante un rimprovero di Rudy Zerbi ha spiegato la sua malattia.

L’insegnante gli ha fatto notare il suo atteggiamento sempre molto “strafottente” e menefreghista su ogni situazione, ma il ragazzo ha rivelato che si comporta in questo modo per evitare lo stress che incide gravemente sulla glicemia:

“Proprio per questo cerco sempre di lasciare andare le cose”.

Una rivelazione che aveva lasciato tutti senza parole. Il cantante di Catanzaro, nelle scorse ore è tornato a parlare del suo problema, svelando nei dettagli il suo stato d’animo e come sta affrontando questa drammatica malattia: scopriamo cosa ha rivelato.

Luigi Strangis, le sue parole commuovono tutti

Nelle scorse ore, sul web è diventato virale un video che riguarda proprio Luigi Strangis che parla del suo dramma.. Per lui non è stato facile aprirsi su questo discorso così delicato e intimo. Il cantante ha rivelato quanto la malattia lo abbia chiuso in se stesso:

“Io noto che a me da fastidio che qualcuno mi chieda a quanto abbia la glicemia. Appena io ho iniziato ad avere più dimestichezza con l’insulina non ho più detto nulla a nessuno, neanche ai miei. Non voglio che gli altri pensino che questa cosa mi pesi così tanto.”

Luigi che parlando del diabete dice "Non voglio che gli altri pensino che questa cosa mi pesi così tanto" 💔#amici21#caroligi pic.twitter.com/AumVBAovIg — 🌹🌻 (@Ilslovesu) January 15, 2022

Delle parole che hanno commosso tutti i telespettatori del talent di Canale 5. Luigi è un ragazzo forte e lo sta dimostrando soprattutto nel suo percorso ad Amici di Maria De Filippi.