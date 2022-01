Amici, Luigi ha dimenticato Carola: si è buttato tra le braccia di lei | VIDEO

L’allievo di canto del programma Amici, Luigi, dimentica velocemente la ballerina Carola e si butta fra le braccia di lei. Nessuno se lo sarebbe mai aspetto: ecco di chi si tratta.

In questa edizione del programma condotto dalla famigerata Maria De Filippi molti sono i legami creati dai ragazzi. Questi ultimi infatti cercano di instaurare numerosi rapporti così da sentire il meno possibile la lontananza da casa. Abbiamo visto i giovani allievi riuscire perfino a formare le prime coppie, alcune di queste tuttora coltivate. Una giovane coppia però mai sbocciata del tutto è proprio quella formata da Luigi e Carola. La giovane ballerina ha sempre dichiarato apertamente di provare un forte sentimento per il giovane cantate.

Quest’ultimo però non ha mai ceduto ed ha sempre continuato a coltivare il suo pensiero. Col tempo però il muro innalzato nei confronti di Carola ha iniziato a scalfirsi, fino a diventare molto fragile al tatto. Nonostante questo però il ragazzo ha continuato ad affermare che per la giovane ballerina provava e prova tuttora semplicemente molto affetto, il quale non potrà poi tramutare in qualcosa di più profondo. Negli urlimi giorni però qualcosa è cambiato in Luigi ma non per la ballerina.

Luigi si avvicina a lei e Carola, ballerina di Amici, non può fare altro che rimanere a guardare

Come ben saprete, non essendo ancora a tutti gli effetti i protagonisti definitivi di questa nuova edizione del talent, i ragazzi potrebbero abbandonare la casetta da un momento all’altro. Ovviamente il tutto offre la possibilità a nuovi volti di aggiudicarsi il banco della scuola più rinomata d’Italia. Qualche settimana fa, nel programma è entrata una nuova ragazza che farà parte della categoria canto. Lei è una conoscente di LDA, ovvero del figlio di Gigi D’Alessio, fra i due c’era perfino del tenero una volta.

Inizialmente infatti la maggior parte dei telespettatori presupponeva ingenuamente che i due sarebbero tornati insieme. Inoltre sono numerosi i momenti in cui appaiono molto affiatati, nessuno infatti si sarebbe potuto immaginare un cambiamento di tale portata.

Negli ultimi tempi, il cantante Luigi si è notevolmente avvicinato alla conoscenza di LDA, ovvero Elena. Quest’ultima non ha mai rifiutato gli apprezzamenti del ragazzo e tutt’oggi i due condividono molti momenti della giornata.

Amici, Elena e Luigi vicinissimi ✈️ pic.twitter.com/ICJlIBqRSS — GossipeTrash (@GossipeTrash) January 4, 2022

Elena e Luigi hanno iniziato a coltivare un legame molto profondo e la povera Carola non ha potuto far altro che rimanere in disparte. Cosa accadrà tra i due nei prossimi giorni?

Desirèe Cirisano