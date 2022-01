Vitamina D bassa, cosa fare se è troppo bassa: non trascurare questo sintomo

La Vitamina D bassa è di solito causata dalla mancanza di esposizione alla luce del sole solare, anche se alcuni disturbi possono causare una sua carenza.

Il bisogno del corpo di vitamine aumenta con l’età.

Vitamina D bassa, cosa fare

La mancanza di esposizione alla luce solare, è la causa più comune della Vitamina D bassa. Quando la nostra dieta è carente di questa vitamina, quando è insufficiente, vediamo presentarsi: debolezza, dolore muscolare e anche dolore alle ossa.

Nel caso di carenza di vitamina D nei bambini piccoli, questi sviluppano il rachitismo. Una manifestazione evidente è il cranio morbido, infatti le ossa crescono in modo anomalo e i bambini impiegano più tempo di quello che avviene di solito, a sedersi e a gattonare.

Perché si possa confermare questa diagnosi vengono eseguiti esami del sangue e talvolta radiografie. Un modo di sopperire a questa carenza nei neonati è la somministrazione di integratori della vitamina in questione dalla nascita, in quanto il latte materno ne contiene poca.

Di fatto gli integratori di questa vitamina, che si assumono per via orale o per iniezione, di solito danno un recupero completo.

Non trascurare i sintomi

Il ruolo di tale vitamina è fondamentale per la salute della nostra cartilagine e per le nostre ossa. La Vitamina D bassa è asintomatica e ne notiamo la carenza solo quando il deficit è molto grave.

Tuttavia si dovrebbe prestare attenzione a sintomi quali:

dolore alle ossa,

dolore alle articolazioni,

debolezza muscolare,

ossa fragili.

Questa carenza può apparire anche attraverso sintomi neurologici, come nel caso di contrazioni muscolari involontarie (fascicolazione muscolare). Ma anche stati confusionali come difficoltà a pensare in modo chiaro, una sensazione di stanchezza ricorrente, ansia e disturbi del sonno.

Per questo se siamo soggetti a frequenti crampi muscolari o si sospetta una carenza di calcio, il medico può somministrare integratori di calcio.

Sappiamo che questa vitamina ha un ruolo importante anche per il buon funzionamento del nostro sistema immunitario. Ad esempio la carenza di questa vitamina è riscontrata in alcune patologie quali ad esempio nel Parkinson.

Inoltre una carenza della vitamina sembra essere correlato con condizioni mediche, quali diabete, ipertensione, cancro, patologie neurologiche (come ad esempio la sclerosi multipla) e reumatiche.

