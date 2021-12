Diabete, il segnale dell’andare in bagno spesso: controlla subito questo sintomo

Si sente parlare di continuo di diabete e delle complicazioni che ne derivano dall’avere questa patologia. Ma dei sintomi cosa sappiamo?

Saper vedere in tempo i sintomi del diabete permette non solo di combatterlo efficacemente e in tempo, ma ci può mettere al riparo da complicanze piuttosto gravi.

I due tipi di Diabete

Scoprire di avere questa patologia può avvenire in modo inaspettato, in quanto, spesso non viene diagnosticato in quanto i sintomi ci sembrano del tutto innocui.

Anche se per prima cosa si dovrebbe sapere se la nostra patologia di diabete è di tipo uno oppure si tratta di un diabete di tipo due. Il diabete è una malattia autoimmune.

Il diabete di tipo uno può comparire nel periodo dell’infanzia e nell’adolescenza, tuttavia lo si può riscontrare anche nell’età adulta. Questo ha fatto si che venisse denominato in passato anche diabete infantile.

Per quanto le sue cause non siano tutt’ora state individuate con certezza, alcuni fattori contribuiscono alla sua comparsa. Come nel caso dei fattori ereditari, o legati alla difesa del nostro organismo contro le infezioni, oppure dipendono da fattori ambientali.

Il diabete di tipo 2, o mellito, si presenta in maniera più frequente, si stima che rappresenti il 90% dei casi, si tratta di quello tipico dell’età matura.

Le due caratteristiche che lo contraddistinguono: non produrre una quantità sufficiente di insulina in grado di soddisfare il fabbisogno dell’organismo o quella prodotta non agisce.

La pipì di frequente un segnale

Nel caso in cui si noti che si fa molta pipì, cioè che si urina più frequentemente del normale, è possibile che la minzione ripetuta sia un segno precoce di questa patologia.

Fare molto spesso la pipì è un segno in entrambi i casi per il tipo uno che per il tipo due. Questo poiché l’eliminazione dei liquidi corporei è a volte l’unico modo del corpo per eliminare la glicemia in eccesso.

Nella fase iniziale, si può anche non notare che si sta urinando più spesso del normale. Uno dei principali segnali di allarme, tuttavia, è se la minzione frequente incomincia a svegliarti dal sonno e ad indebolire i tuoi livelli di energia.

Ad ogni modo, ci sono molte semplici cause di minzione frequente, tra cui alcune che sono innocue. Bisogna comprendere la connessione tra la patologia e la funzione della vescica, come pure gli altri segni che possono indicare che è il caso di rivolgersi a un medico per la tua minzione frequente.