Vitamina D, la sua mancanza dà sintomi evidenti: ecco cosa succede

Assumere la giusta dose di Vitamina D è fondamentale per mantenere il corpo funzionante, inoltre aiuta ad avere ossa forti.

Il corretto apporto di Vitamina D nella dieta, aiutare a prevenire alcuni tipi di cancro.

Carenza di Vitamina D

Si parla di carenza di vitamina D, quando non hai abbastanza nel tuo corpo. Si tratta di una vitamina unica perché la tua pelle la produce usando la luce del sole.

Le persone dalla pelle chiara e i più giovani tramutano la luce dei raggi solari in vitamina D in modo migliore rispetto a quelli con la pelle più scura e oltre i 50 anni.

Perché è così importante?

La vitamina D è una delle tante vitamine di cui il nostro corpo ha bisogno per restare in salute. Questa vitamina ha molte funzioni, tra cui:

Mantenere le ossa forti: avere ossa sane ti protegge da varie condizioni, incluso il rachitismo. Il rachitismo è un disturbo che causa ai bambini ossa deboli e molli. È causato da una mancanza di questa vitamina nel corpo. Negli adulti, avere le ossa molli è una condizione chiamata osteomalacia.

Capacità di assorbire il calcio: insieme al calcio, questa vitamina aiuta a costruire le ossa e a mantenerle forti e sane. Le ossa deboli possono portare all’osteoporosi, la perdita di densità ossea e quindi essere più soggetti a delle fratture.

Una volta assunta per via orale o attraverso l’esposizione al sole, viene convertita in una forma attiva della vitamina.

Funzionamento delle ghiandole paratiroidi. Le ghiandole paratiroidi lavorano al fine di bilanciare il calcio nel sangue comunicando con i reni, l’intestino e lo scheletro. Se l’apporto di calcio è insufficiente, o la vitamina D è bassa, le ghiandole paratiroidi “prendono in prestito” il calcio dallo scheletro per mantenere il calcio nel sangue nel range normale.

Sintomi della carenza

La mancanza di vitamina D non è così evidente negli adulti. Segni e sintomi potrebbero includere:

Debolezza muscolare, dolori muscolari o crampi muscolari.

Dolore osseo.

Senso di affaticamento.

Cambiamenti di umore, come la depressione.

Per poter diagnosticare una carenza di vitamina D, il medico può ordinare un esame del sangue per misurarne i livelli.

Per ottenere abbastanza D, cerca determinati alimenti, integratori e luce solare attentamente pianificata.

Prevenire la carenza

Sarà il tuo medico a decidere se devi assumere o continuare a prendere integratori di vitamina D. In tal caso, ti faranno anche sapere quanto dovresti prendere.

Tuttavia potresti anche prendere in considerazione di:

Mangiare più cibi che contengono questa vitamina, avendo presente che gli alimenti da soli di solito non soddisfano i livelli giornalieri raccomandati di vitamina D.

Esporsi al sole, ma non troppo. Per quanto non sia chiaro esattamente quanta esposizione al sole sia necessaria. Orientativamente dai 10-15 minuti di esposizione al sole due o tre volte alla settimana su viso, braccia, gambe o schiena possono essere tutto ciò che è necessario per assorbire una quantità adeguata.

È bene sapere che l’uso di creme solari, e stare dietro una finestra, impediscono la produzione di questa vitamina nella pelle. Tuttavia, si deve rammentare che troppo sole aumenta il rischio di cancro della pelle.

Ecco perché assumere un integratore specifico della vitamina, adeguatamente dosato è molto più sicuro che ottenere intenzionalmente un’esposizione solare di routine.

Assumere troppa vitamina D

Se è vero che non si può ottenere un eccesso di questa vitamina dal sole è pur vero che si può assumere troppa questa vitamina se, si esagera con gli integratori.

La tossicità della vitamina è, per fortuna, abbastanza rara, ma può portare all’ipercalcemia e insieme i sintomi possono includere:

Nausea.

Aumento della sete e della minzione.

Scarso appetito.

Costipazione.

Debolezza.

Confusione.

Per questi motivi è bene non assumere dosi a quelle raccomandate senza prima discuterne con il proprio medico.