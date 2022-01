Amici, Gigi D’Alessio difende LDA e distrugge la Pettinelli | Demolita in 4 secondi

Gigi D’Alessio ha finalmente rotto il silenzio e ha deciso di farlo difendendo suo figlio LDA, attuale allievo di Amici 21, dalla maestra di canto, Anna Pettinelli: scopriamo cosa ha detto.

LDA, è entrato nel talent di Canale 5 e sin dall’inizio è stato preso di mira dagli haters sui social e anche da Anna Pettinelli. Il suo ingresso ha scatenato diverse polemiche, in molti lo accusano di essere raccomandato e di non aver talento. Stavolta a difenderlo c’è suo padre Gigi D’Alessio che ha lanciato una velenosa frecciatina alla maestra di canto: scopriamo cosa ha dichiarato.

LDA ad Amici 21: è polemica

Luca D’Alessio è il terzogenito di Gigi D’Alessio, nato dall’amore con l’ex moglie Carmela Barbato. Per il giovane non è facile affrontare le numerose critiche che riceve ogni giorno solamente perché è figlio d’arte, ma senza dubbio se lo aspettava già da prima di entrare nella scuola di Amici 21.

Malgrado l’impegno e la passione che ci mette costantemente, LDA viene attaccato soprattutto per essere il figlio di Gigi D’Alessio. Già nella prima puntata di Amici di Maria De Filippi, Anna Pettinelli gli ha detto:

“Se tuo padre cantasse oggi canterebbe come te, ma meglio. Mi sembri un Gigi D’Alessio 3.0”.

Luca ha ribadito più volte che lui e suo padre sono due persone diverse e proprio grazie a questa opportunità vorrebbe dimostrarlo. Ma le polemiche non sono finite qua, infatti, è finalmente intervenuto suo papà: scopriamo cosa ha detto.

Gigi D’Alessio difende LDA: la velenosa frecciatina ad Anna Pettinelli

Come in molti saprete, Gigi D’Alessio è un giudice di The Voice Senior. Dopo l’esibizione della concorrente Carmen Marchese, il cantante si è lasciato andare ad un duro sfogo riguardo le critiche che suo figlio LDA sta affrontando in questi ultimi giorni, durante il suo percorso ad Amici 21:

“Certe volte, avere un cognome pesante ti facilita la vita ma altre volte ti la rende ancora più difficile. Io lo sto vivendo proprio nella mia famiglia. Però siccome io ho la coscienza pulita, non me ne frega niente“.

Una chiara frecciatina ad Anna Pettinelli che in questi ultimi mesi ha attaccato spesso il giovane allievo di Amici. E’ la prima volta che Gigi D’Alessio ha aperto una discussione sui figli d’arte e ha difeso suo figlio Luca.