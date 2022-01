I due allievi del famigerato programma televisivo condotto da Maria De Filippi litigano furiosamente e si intromette Cosmary. Elena e LDA, uno scontro forte ad Amici.

Negli ultimi gironi nella casetta del programma si sono accese varie discussioni. Bisogna comprendere che i ragazzi sono lontani da casa ormai da molti mesi e per via del covid-19 hanno perfino trascorso le festività natalizie senza l’affetto dei propri cari. Oltre a seguire delle regole ferree in sala prove, questi devono adempiere a innumerevoli compiti perfino dentro la casetta poiché devono mantenere l’ambiente pulito ed inoltre devono cucinare per sé e per tutti gli altri. Ovviamente vi sono delle tabelle di marcia da rispettare in modo tale che ognuno svolga adeguatamente il suo compito ed insieme ottengano il risultato desiderato.

Capita però che delle volte questi non rispettino il volere degli autori. Parecchie volte infatti gli allievi hanno litigato per via dei compiti a loro assegnati, mai portati a termine. Iniziano così le prime discussioni, la quali mutano poi in dei veri scontri fra allievi. I due diretti interessati hanno molta confidenza e li lega un rapporto magnifico che va oltre la quello legato all’interno del programma. Loro due infatti si conoscevano ancor prima di accedere alle selezioni.

Elena e LDA litigano furiosamente, fra loro si intromette Cosmary

Conoscendosi da molto più tempo però si permettono di rimproverarsi a vicenda anche se non sempre i rimproveri vengono colti per ciò che realmente sono. I due sono sempre più affiatati, e trascorrono la maggior parte del tempo insieme. Proprio per questo infatti sono più inclini al litigio. Entrambi provano dei forti sentimenti l’un l’altra ma nessuno dei due lo vuole ammettere, abbiamo visto infatti svariate scene in cui il figlio di Gigi era palesemente geloso del suo vecchio flirt.

Nelle ultime ore gli autori del programma hanno deciso di mandare in onda, grazie al daytime, alcune riprese che li vedono entrambi come protagonisti. Vediamo infatti i due allievi che litigano furiosamente e si insultano notevolmente.

Potrebbe interessarti anche: Amici, LDA a Elena: ogni volta che lui lo fa anche lei subito dopo: “Furbetta lei ci sta marciando”

Vedendo la situazione peggiorare, Cosmary ha deciso di intromettersi per cercare di calmarli e farli ragionare senza però utilizzare un linguaggio volgare. Cosmary si è rivolta direttamente al ragazzo poiché la cantante in quel momento era troppo provata per poter pensare lucidamente.

Elena e LDA, lite furiosa fra i due 🔥 pic.twitter.com/XRLxszw0sx — GossipeTrash (@GossipeTrash) January 7, 2022

Il cantante sentendo i ragionamenti fatti dalla ragazza ha iniziato a calmarsi, Elena invece si è infuriata ancor di più proprio vedendo LDA calmarsi solo con le parole di Cosmary. In lacrime poi, la cantante si è chiusa in stanza senza voler sentire alcuna spiegazione.