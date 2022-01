Rosalinda Cannavò, la situazione “È raccapricciante”: si sente male | L’annuncio

Nel corso di una diretta Instagram, Rosalinda Cannavò, insieme al suo fidanzato si è espressa su una presenza nella casa del Gf Vip che non digerisce. Vediamo cosa ha detto.

Nel corso della diretta ha risposto anche ad altre domande da parte dei fans. Ad esempio: dove hanno intenzione di trascorrere le prossime vacanze.

Rosalinda Cannavò si esprime in diretta

Una ex concorrente del Gf Vip si è espressa, durante una diretta, circa il comportamento di una concorrente attualmente all’interno della casa. Nel corso della diretta, era presente anche il suo fidanzato e compagno Andrea Zenga.

La persona a cui hanno fatto riferimento è la cantante lirica Katia Ricciarelli che sta sollevando diverse critiche non solo dai fan della trasmissione ma anche da personaggi più o meno in vista. Tra questi spiccano appunto i due ex gieffini ma non hanno mancato di dire la loro anche personalità avezze alla critica come Selvaggia Lucarelli.

Una ex concorrente Ainette ha chiesto sui suoi social che Pippo Baudo, ex marito della Ricciarelli, prenda parola e la faccia rinsavire. Patrizia Pellegrino, invece, vorrebbe irrompere sul palco insieme alla Selassié esclusa dai giochi.

La soprano, negli ultimi giorni, sembra sparare a zero su tutti. Ce l’ha sempre un po’ avuta con Lulù Selassiè. L’ultima volta le ha dato della scimmia a gambe aperte. Poi, è stata la volta di Manuel Bortuzzo, che è un raccomandato troppo disordinato. Per non parlare dello scontro con Miriana Trevisan a cui ha dato della poco di buono.

Chiede la squalifica

Alcuni fans, durante la diretta, hanno chiesto agli ex gieffini cosa ne pensassero del comportamento di Katia Ricciarelli. Rosalinda Cannavò ha detto:

“Per me è assolutamente raccapricciante”.

Andrea Zenga ha poi replicato:

“La situazione è incresciosa, da squalifica”.

Il comportamento della Ricciarelli non è ben digerito, dunque, nemmeno da due ex gieffini che, grazie al programma, hanno potuto conoscersi ed innamorarsi. Vediamo quali provvedimenti deciderà di prendere la produzione.