GF Vip 6, i ragazzi hanno contatti con l’esterno: il VIDEO che li incastra tutti

I concorrenti del GF Vip 6 hanno dei contatti con il mondo fuori dalle mura della casa, un video in particolare li incastra tutti. Ecco cosa è successo: tutti i dettagli a riguardo.

Come ben saprete il reality prevede che i concorrenti reatino all’interno della casa del Grande Fratello lontani da ogni affetto. In questa sesta edizione però ne abbiamo viste di tutti i colori, svariate volte i comportamenti dei concorrenti hanno fatto dubitare i numerosi telespettatori. Quest’ultimi infatti hanno iniziato a tratte le dovute conclusioni secondo quanto visto in diretta televisiva. Vi ricordiamo che i vipponi vengono ripresi h24/7,ciò significa che nulla può sfuggire agli occhi attente delle telecamere, perfino avvenimenti o discussioni che gli autori vorrebbero che rimanessero private. Sono svariate le volte infatti in cui gli autori hanno tentato in ogni modo di censurare degli episodi avvenuti all’interno della casa.

Inoltre i concorrenti sono obbligati ad indossare costantemente i microfoni e questo sicuramente no giova particolarmente alla regia. Quest’ultima infatti presta molta attenzioni su quanto viene riferito nel programma poiché una sola parola di troppo poterebbe far crollare il castello di carta costruito dagli autori. Purtroppo però, vi sono varie scene a loro sfuggite che hanno già destato sospetti.

I concorrenti del GF Vip hanno dei contatti fuori dalla casa, finalmente arriva la prova che lo confermerebbe

È severamente vietato cercate di mantenere i contatti con i propri cari o comunque con qualsiasi persona al dì fuori della mura della casa. A quanto pare però questa è una della innumerevoli regole che vengono infrante in questa sesta edizione. Oltretutto abbiamo visto i vipponi adottare dei comportamenti irrispettosi nei confronti del pubblico: bestemmie, ingiurie, commenti omofobi e razzisti. Nonostante questo però gli autori non hanno mai preso provvedimenti, questa loro scelta ha ormai stufato i telespettatori.

Nelle ultime ore hanno mandato in onda delle riprese che potrebbero confermare la tesi sopra citata. Nessuno di loro dovrebbe essere a conoscenza di ciò che accade o ciò che si dice fuori dal programma, eppure non è proprio così. Secondo quanto detto da Katia Ricciarelli e Manila, i vipponi sono in contatto con l’esterno. Katia, dopo le innumerevoli parole sgradite dal pubblico rivolte alle Principesse, ha affermato di essere stufa di venire descritta come la “cattiva” della situazione dai telespettatori.

Ha inoltre lasciato intendere di essere a conoscenza del giudizio di Clarissa in tempo reale. La situazione appare molto ambigua dal momento che i vipponi non dovrebbero sapere ciò che accade fuori. Oltretutto perfino Lulù, nella discussione con Soleil, ha affermato che fuori dalla casa i telespettatori si sono accorti che il suo comportamento è irrispettoso e discutibile. Come possono conoscere determinati dettagli se gli è severamente proibito mantenere i contatti?