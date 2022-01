La vippona Katia Ricciarelli continua ad insultare la gieffina Lulù con insulti razzisti, il web chiede l’espulsione immediata. Ecco la decisone di Alfonso Signorini.

In questi ultimi giorni abbiamo assistito ad innumerevoli episodi del tutto strazianti. Le protagonista di questo infiniti litigi sono proprio le Principesse che attualmente sono all’interno della casa del Grande Fratello Vip. Clarissa, ex concorrente del programma, ha avvertito le sorelle mettendole in guardia sul comportamento che la vippona Manila adotta alle loro spalle. Il tutto è stato espresso in modo brusco ed esagerato ma basato su fatti realmente accaduti.

Ovviamente i concorrenti hanno deciso di prendere le parti delle vippone, chi si è schierato con Manila e chi con le Principesse. Queste ultime dalla loro parte hanno la gieffina Miriana, Giucasa, Manuel, Sophie e molti altri. D’altro canto Manila è difesa a spada tratta dalla preferita Soleil e dalla famosa Katia Ricciarelli.

Quello che doveva essere semplicemente uno scontro tra Manila ed una delle sorelle Selassié si è poi tramutato in una vera guerra che coinvolge la maggior parte dei concorrenti. Solo alcuni di essi hanno deciso di astenersi dalle parole volate, restando così in disparte ad osservare sconvolti.

Offese razzista da parte della Ricciarelli per la vippona Lulù, il web sconvolto dalle parole sentite

Le Principesse orami non discutono più con Manila, quest’ultima infatti ha deciso di ritirarsi e non perdere tempo. Le discussioni però continuano per via delle amare risposte della vippona più grande d’età presente all’interno della casa del Grande Fratello Vip. Quest’ultima ha deciso di rovinare la permanenza delle Principesse, si è perfino lamentata quando le due sorelle hanno deciso di sedersi accanto al tavolo per poter pranzare. Le ha infatti invitate a pranzare fuori da sole.

Al che la Principessa minore ha deciso di risponderle a tono usando anche lei delle parole pesanti, mai però quanto quelle utilizzate dalla donna. Successivamente, la vippona si stava dirigendo in camera quando ha iniziato una discussione con Soleil, alla quale ha detto di andare a scuola poiché, secondo lei, quest’ultima è ignorante.

Sentendo queste parole si è poi intromessa la Ricciarelli offendendo profondamente la ragazza ed entrambe le sorelle.

“Ma vacci tu a scuola, al tuo Paese!”

Al che Lulù le ha prontamente risposto e le ha fatto notare che, nonostante le sue origini, lei è a tutti gli effetti una cittadina italiana fin dalla nascita poiché nata qui. Svariati concorrenti si sono dissociati dalle parole della donna. Miriana ha perfino avvisato gli autori dicendo loro che a breve abbandonerà la casa poiché non condivide la sua quotidianità con una persona razzista.

Sul web scoppia il putiferio, tutti richiedono l’espulsione della donna. Questa volta Signorini dovrà prendere dei seri provvedimenti, attualmente però ha semplicemente anticipato la puntata.