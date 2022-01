By

Ad attirare l’attenzione dei telespettatori del Grande Fratello Vip è il rapporto speciale che c’è tra Alessandro Basciano e Sophie Codegoni: scopriamo cosa è accaduto nelle scorse ore.

Poco fa Alessandro Basciano ha avuto uno scontro acceso con Sophie Codegoni nella casa del Grande Fratello Vip. L’ex tronista di Uomini e Donne ha espresso tutta la sua delusione verso il comportamento del gieffino: ecco cosa ha combinato nelle scorse ore, scopriamolo.

GF Vip, lo scontro tra Alessandro Basciano e Sophie Codegoni

All’interno della Casa del Grande Fratello Vip la complicità tra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano cresce ogni giorno di più. La loro storia sta appassionando milioni di telespettatori. Belli, giovani e famosi, sono i protagonisti indiscussi della sesta edizione del reality di Alfonso Signorini.

L’attrazione tra i due è sempre più forte, infatti, hanno anche dormito insieme e si sono scambiati molti baci passionali. Ma gli scontri non mancano mai, entrambi hanno un bel caratterino e non le mandano di certo a dire.

Già qualche settimana fa hanno iniziato a provocarsi e anche nelle scorse ore hanno avuto un piccolo scontro che non è passato affatto inosservato ai telespettatori più attenti: scopriamo cosa è accaduto.

Alessandro Basciano umiliato davanti a tutti

Poco fa, un filmato che riguarda proprio Alessandro Basciano e Sophie Codegoni è diventato virale sul web in pochissimo tempo. Nel video si vedono i due che si stuzzicano e si danno fastidio a vicenda. In particolare, l’ex tentatore di Temptation Island ha iniziato ad avere un atteggiamento strafottente e Sophie molto infastidita ed irritata lo rimprovera dicendo:

“Alessandro non fare il figo così..”

Immediata la risposta di lui che dice: “Io lo posso fare”. Con un’aria di sfida lui aggiunge: “Io faccio come ca**o mi pare, scommetti?”. Una frase che non è piaciuta a Sophie, infatti, la ragazza lo ha minacciato dicendogli che stanotte non dormiranno insieme e Alessandro ha risposto:

“Che ca**o me ne frega, sicura?”

Un breve scontro che non è molto piaciuto ai telespettatori del Grande Fratello Vip. Basciano sembra darsi tante arie e in molti sul web lo hanno attaccato per questo suo atteggiamento.