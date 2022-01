Alessandro dopo il bacio con Sophie cambia preda: vuole solo lei (e ci riesce)

Il vippone Alessandro Basciano, non contento di aver finalmente baciato la gieffina Sophie, si fionda subito su un’altra preda, riuscendo a pieno nel suo intento. Tutti i retroscena su quanto accaduto.

Negli ultimi giorni abbiamo i due gieffini stringere un legame molto forte, trascorrendo praticamente ogni minuto delle loro giornate insieme. Ognuno di loro ha fatto delle scelte importanti, come ad esempio Sophie, la quale si è allontanata definitivamente da Gianmaria ed ha tradito la fiducia di Jessica. Nonostante l’assurdo contesto i due hanno continuato a stuzzicarsi dedicandosi attenzioni reciproche. La vippona però non sa che il ragazzo, prima di catapultarsi fra le sue braccia, ha dichiarato il suo amore alla vippona Soleil. quest’ultima però lo ha rifiutato categoricamente.

Sophie ha messo in gioco tutto per lui, andando perfino contro la sua amica, la quale provava e prova tuttora un forte interesse nei confronti di Basciano. A differenza sua, Alessandro, non ha affrontato particolari difficoltà nell’avvicinarsi a lei. Anzi, la giovane ragazza gli ha reso il tutto molto più semplice del previsto. In numerosi infatti sospettano che la presunta attrazione di Basciano sia in realtà tutta una farsa.

Alessandro Basciano, subito dopo il bacio con Sophie si butta su un’altra preda

Come ben saprete, nonostante il gieffino sia entrato nella casa da solo poche settimane, non ha perso tempo. Ha infatti prontamente cercato di creare qualche legame fin da quando ha messo piede all’interno della casa. Scelta del tutto normale se non fosse che il ragazzo non cercava un semplice legame d’amicizia, ma bensì una vera storia d’amore. Dopo alcune settime il ragazzo ha finalmente raggiunto i suoi obbiettivi portando a termine i suoi scopi.

Nella notte di capodanno è infatti scoccato il primo vero bacio fra Basciano e Sophie, la quale ha preferito attendere un paio di giorni anche se follemente persa di lui. I due, subito dopo che l’orologio ha risuonato per far scoccare la mezzanotte, si sono scambiati un bacio passionale sotto gli occhi di tutti i presenti e di tutti i telespettatori che li seguivano da casa. Perfino Gianmaria e Jessica hanno assistito al tutto, poiché entrambi hanno ben pensato che baciarsi davanti ai vipponi sarebbe stata la scelta migliore.

Successivamente però, a differenza di Sophie che spruzzava felicità da tutti i pori, il ragazzo si scaraventato su un’altra preda. Basciano ha così attirato l’attenzione di Soleil e, dopo averla invitata vicino alla console, ha ballato insieme a lei. I due si sono strusciati incredibilmente l’uno sull’altra. Sophie non ha potuto fare altro che rimanere in silenzio a guardare.