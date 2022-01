Alessandro Basciano, “Il naso? Rinoplastica liquida” | Demolito da tutti

By

Molti di voi ricorderanno Alessandro Basciano ai suoi esordi in tv a Uomini e Donne. Oggi lo vediamo nella sesta edizione del Grande Fratello Vip, molto diverso: scopriamo di più.

Alessandro Basciano è entrato da pochi giorni nella casa del Grande Fratello Vip, ma già ha attirato l’attenzione del pubblico. Nelle scorse ore i riflettori si sono accesi su di lui a causa di una rivelazione sconcertante sui suoi ritocchini estetici: tutti i dettagli.

Il cambiamento di Alessandro Basciano

Alessandro Basciano, un bellissimo ragazzo che ha catturato l’attenzione del pubblico e soprattutto di alcune donne della casa, in particolare di: Soleil, Sophie e Jessica. In molti lo ricorderanno quando nel 2019 andò a Uomini e Donne per corteggiare la tronista Giulia Quattrociocche. Oggi lo vediamo un po’ cambiato esteticamente, anche se il suo fascino è rimasto lo stesso.

Infatti, sin dai suoi esordi nel programma di Maria De Filippi fino alla sua partecipazione alla sesta edizione del reality di Canale 5, ha sempre saputo farsi notare grazie al suo fisico scultoreo, il sorriso smagliante e lo sguardo sexy che lo hanno reso subito uno dei ragazzi più desiderati della casa del GF Vip.

Nelle scorse ore, il noto chirurgo Giacomo Urtis, nonché suo coinquilino, ha rivelato quali interventi chirurgici si è sottoposto l’ex corteggiatore di Uomini e Donne, smascherandolo davanti a tutti: scopriamo di più.

L’impensabile ritocchino

Già negli scorsi giorni, Alessandro Baciando aveva rivelato ai suoi compagni di essersi rifatto qualche punturina alle labbra. Non solo, avrebbe confessato anche di essersi sottoposto ad un intervento per correggere le orecchie che considerava “a sventola” e anche un altro per migliorare il suo sorriso.

Ma nelle scorse ore Giacomo Urtis, insieme alla sua bravissima assistente, Sophie, ha ispezionato per bene il corpo e il volto dell’ex tentatore di Temptation Island per capire quali altri ritocchini potrebbe aver fatto.

Potrebbe interessarti anche: Alessandro Basciano ha un accordo con Signorini: “Tutto pianificato”| Impensabile

Infatti, secondo il chirurgo delle star, Alessandro avrebbe fatto una “rinoplastica liquida”. La Codegoni per ironizzare un po’ ha detto:

“Questo paziente di naturale ha ben poco”, scatenando così le risate dei due gieffini. Una scena davvero esilarante che ha fatto il giro del web in pochissimo tempo.