Nuovo concorrente nella casa, che scoop! | “Signorini farà il boom di ascolti con lui”

Alfonso Signorini ha messo a segno un gran colpo. Prossimamente entrerà un nuovo concorrente al Grande Fratello Vip, lui è conosciutissimo. Avete un’idea di chi si tratta? Scopriamo di più.

Nelle scorse ore è spuntata un’indiscrezione davvero incredibile. A quanto pare Alfonso Signorini ha fatto un colpaccio, una sorpresa che il pubblico apprezzerà tantissimo. Il prossimo concorrente che entrerà nella Casa del Grande Fratello Vip è super conosciuto e farà sicuramente molto scalpore: scopriamo di chi si tratta.

Chi entrerà nella casa del GF Vip? Incredibile

Nonostante la sesta edizione del Grande Fratello Vip stia mettendo a dura prova Alfonso Signorini, il conduttore ha dimostrato di essere super professionale nel suo lavoro e di essere uno dei migliori.

Nelle scorse puntate ha anche annunciato il prolungamento del reality fino a marzo e sicuramente altri vipponi faranno il loro ingresso nella casa più spiata d’Italia. Uno di questo è proprio Andrea Denver. L’incredibile scoop è stato lanciato da Biccy.it.

Secondo quanto riportato il noto portale di gossip, la trattativa sarebbe ancora in corso, ma mancherebbe davvero poco per vederlo entrare al GF Vip. Sicuramente il suo nome vi sarà molto familiare, dato che non è la prima volta che partecipa al reality: scopriamo di più.

Andrea Denver nuovo (probabile) concorrente del GF VIP ✈️✈️✈️ pic.twitter.com/vx3VUdyfU1 — Profilo super trash (@ProfiloTrash) January 6, 2022

Tutto su Andrea Denver

Andrea Salerno, in arte Andrea Denver, è nato a Verona il 3 maggio nel 1991. E’ un modello e influencer di successo che vive tra l’Italia e l’America, precisamente in Florida. Sicuramente ricorderete quando il giovane ha partecipato al Grande Fratello Vip, nella quarta edizione.

Ha attirato l’attenzione del pubblico di Canale 5, perché durante il suo percorso nel reality ha stretto un rapporto speciale con Adriana Volpe, attuale opinionista del programma. In quell’edizione c’era anche Valeria Marini, anche lei ora si trova nella casa del Grande Fratello Vip.

Se Andrea Denver dovesse entrare ne vedremo delle belle e i colpi di scena non mancheranno affatto. Sicuramente Alfonso Signorini non perderà l’occasione per indagare sul rapporto che c’è oggi tra lui e la bellissima opinionista Adriana Volpe. Non ci resta che aspettare per scoprire cosa accadrà prossimamente al GF Vip.