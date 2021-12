Alfonso ricorda la fidanzata: “Un pensiero va a lei” Sonia e Adriana Volpe gelate | VIDEO

Il famigerato conduttore televisivo, Alfonso Signorini, ricorda la fidanzata in diretta televisiva al GF Vip e le due opinioniste rimangono a bocca aperta. Tutti i retroscena su quanto accaduto.

In questi ultimi giorni ne abbiamo viste e sentite di tutti colori in questa sesta edizione del Grande Fratello Vip. I concorrenti all’interno della casa stanno adottando un comportamento che mai ci saremmo aspettati di vedere. Inizialmente tutto si contrava sul triangolo amoroso creato dall’ormai ex vippone Alex Belli con la collaborazione della moglie Delia Duran e la gieffina Soleil Sorge. Successivamente però, dopo l’uscita di quest’ultimo l’aria nella casa non è affatto cambiata anche se gli autori temevano di essere accorto di tematiche da trattare poi in prima serata.

A quanto pare quest’anno la maggior parte dei concorrenti ha varcato la porta rossa lasciando nelle proprie abitazione la loro dolce metà. Con il corso del tempo però abbiamo ben capito che queste relazioni non erano affatto stabili poiché ognuno poi ha fatto come meglio credeva. Lo stesso vippone Biagio si è dichiarato ufficialmente e soprattutto felicemente fidanzato prima di accettare il posto nella casa. Ad oggi però pare del tutto spensierato con in testa ormai un’altra donna, la quale è per giunta all’interno del programma.

Alfonso Signorini dedica qualche pensiero alla fidanzata le opinioniste rimangono scioccate al GF Vip

Biagio però non è il solo ad aver cambiato in fretta i propri piani. La gieffina coinvolta in questa contorta frequentazione infatti ha sempre detto di non essere in cerca di alcun legame sentimentale nel reality poiché a casa ha suo figlio la segue attentamente. per questo infatti ha affermato inizialmente che non si sarebbe mai lasciata trasportare dalle emozioni, per quanto queste possano essere coinvolgenti. A quanto pare però la sua decisone è prontamente cambiata dall’entrata nel programma del vippone.

I due hanno iniziato a condividere attimi molto intimi e sono finiti per perdersi l’uno negli occhi dell’altra. Biagio, provando questo forte sentimento ha deciso di mollare definitivamente la sua fidanzata davanti alle telecamere senza pensarci troppo. Il conduttore ha pensato che fosse doveroso dedicare un pensiero nei suoi confronti dal momento che la donna si è ritrovata single senza alcun preavviso.

Biagio sentendo queste parole del conduttore ha prontamente risposto dicendo:

“Non è poverina perché comunque avevamo già degli attriti. Penso che è doveroso tirare fuori gli attributi e prendere una decisione. Non è che posso fare il tira e molla e mettere il piede in 16 scarpe.”

Gli stessi concorrenti hanno avuto molto da ridire riguardo quanto dichiarato dal vippone, lo stesso conduttore ha preso le distanze dalle sue parole poiché reputate offensive nei confronti della donna.

Desireè Cirisano