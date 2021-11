Adriana Volpe, dove vive l’opinionista del GF Vip 6? Lusso sfrenato

Avete mai visto la casa della bellissima Adriana Volpe? è un vero spettacolo, un appartamento da sogno, curato nei minimi dettagli: vediamolo, rimarrete a bocca aperta.

In questi ultimi mesi abbiamo avuto modo di conoscere meglio Adriana Volpe per il suo ruolo come opinionista al Grande Fratello Vip. Lei è una donna raffinata ed elegante, anche la sua bellissima casa rispecchia perfettamente il suo stile.

Il costosissimo appartamento si trova nel quartiere Parioli di Roma. Gli interni sono un mix di modernità e buon gusto, siete curiosi di scoprire di più? rimarrete a bocca aperta.

Adriana Volpe, dove abita? una casa da sogno

Adriana Volpe, attuale opinionista della sesta edizione del Grande Fratello Vip, condotto da Alfonso Signorini. In ogni puntata sfoggia abiti lunghissimi che sono un vero sogno, dimostrando di essere una donna che ha davvero buon gusto.

Il suo appartamento romano la rispecchia completamente, infatti, grazie alle foto che pubblica sui suoi profili social, abbiamo scovato qualche dettaglio della sua fantastica e lussuosissima abitazione.

Non tutti sanno che lei ha vissuto a Roma per tantissimo tempo, ma dopo la sua esperienza nella quarta edizione del reality di Alfonso Signorini si è trasferita a Milano con sua figlia Giselle, per motivi lavorativi. Ora è tornata finalmente nella Capitale, in una casa sogno: vediamola.

L’opinionista del Grande Fratello Vip non rinuncia al lusso: che spettacolo!

Come vi abbiamo anticipato in precedenza, Adriana Volpe è molto attiva sui social e ogni volta che pubblica delle foto sul suo profilo Instagram non possiamo non notare i numerosi dettagli della sua bellissima casa.

Il particolare che attira più l’attenzione sono i colori super chiari che donano luminosità e raffinatezza ad ogni stanza, ma soprattutto accoglienza. L’arredamento è davvero pazzesco, studiato perfettamente in qualsiasi punto della casa.

Nel salotto, c’è un divano molto grande che si abbina perfettamente con lo stile del resto dell’abitazione. Non può mancare una televisione di ultima generazione e una libreria pazzesca, dato che la conduttrice ama moltissimo leggere nel suo tempo libero.

Adriana Volpe è molto legata alla sua famiglia, infatti, in diversi punti delle pareti ci sono quadri con foto e ricordi delle persone più care a lei. Infine, nella casa dell’opinionista del Grande Fratello Vip 6, non possiamo non notare i diversi vasi e fiori che danno un tocco di classe.