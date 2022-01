“Fermateli è una pagliacciata” I vipponi stanno orchestrando tutto per rendere preferita Katia al Gf Vip

Al Gf Vip sembra che Katia Ricciarelli comandi e bacchetti un po’ tutti. Vediamo cosa è trapelato dalle riprese h.24 nella casa.

Nel corso di una chiacchierata, Manila, Valeria Marini e Carmen Russo hanno cercato di mettersi d’accordo per evitare di far finire in nomination la Ricciarelli alle prossime eliminazioni del Gf Vip.

Non vuole uscire dal Gf Vip

Anche se nel corso delle ultime dirette del Gf Vip, Katia Ricciarelli aveva mostrato l’interesse di voler uscire dalla casa, per via anche di tutte le cose brutte che le erano uscite dalla bocca nelle ultime settimane, ora sembra aver cambiato idea. Una speranza di rimanere immune perché, a sua detta, sa che i concorrenti più anziani rischiano, una volta andati in nomination, di andare fuori dalla casa.

La dichiarazione, di voler rimanere immune, è stata fatta dalla Ricciarelli mentre Carmen Russo cercava di far rumore nei microfoni che i vipponi hanno sempre, per contratto, attaccati al collo. La Ricciarelli sa che se dovesse andare in nomination sarà poi data in pasto al pubblico che potrebbe, a sua detta, sbranarla.

La strategia per non farla uscire

Sedute attorno ad un tavolo in giardino, Manila Nazzaro, Carmen Russo e Valeria Marini si sono messe a fare strategie per non fare andare in nomination Katia Ricciarelli. Tra i nomi più passibili di nomination, oltre a quello di Gianmaria, è spiccato quello di Kabir Bedi entrato da poco nella casa.

Valeria Marini, nel corso della conversazione, ha giustificato il loro mettersi d’accordo dicendo che Katia Ricciarelli non avrebbe potuto sopportare una nomination in questa fase del gioco. Un modo, secondo la Marini, per farle muro e non farla uscire. Carmen Russo ha, invece, commentato che, secondo lei, lunedì succederà la fine del mondo.

Del resto, i gruppetti e la spaccatura che si è andata a creare nella casa è stata parecchio evidente. Le fazioni si sono viste anche nel corso dell’ultima puntata di diretta. Vedremo se la strategia delle tre vippone funzionerà.

