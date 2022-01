Nelle scorse ore un ex tronista di Uomini e Donne è stato il protagonista di una spiacevole disavventura che ha raccontato attraverso il suo profilo social: scopriamo di più.

Secondo quanto ha raccontato sul suo profilo social, il noto tronista non sta affatto attraversando un periodo tranquillo. In questi giorni è stato colpito da diverse disavventure, tutte molto serie: tutti i dettagli.

La terribile disavventura del tronista di Uomini e Donne

Tutti ricorderete Joele Milan, il famoso tronista di Uomini e Donne che ha abbandonato il programma di Maria De Filippi, dopo le scorrettezze che la redazione ha scoperto successivamente.

In particolare, durante un ballo, Joele ha chiesto alla sua corteggiatrice di frequentarsi di nascosto lontano dalle telecamere, infrangendo così le regole della trasmissione. Ma dopo la breve esperienza nel dating show di Canale 5, ha ricevuto tantissime critiche sui social.

Il giovane non ha trascorso momenti facili, ma non è finita qui perché nelle scorse ore ha vissuto una vera e propria disavventura molto più grave, che ha raccontato tramite il seguitissimo profilo Instagram: scopriamo cosa è accaduto.

Joele Milan in ospedale

E’ iniziato il nuovo anno, ma non per tutti è un buon motivo per festeggiare, infatti, in questi ultimi giorni di festa, Joele Milan è finito al Pronto Soccorso. Ad annunciarlo è stato lui stesso attraverso delle Instagram Stories dove ha scritto ironicamente: “Iniziato il 2022 al top“.

Nonostante il post abbia fatto preoccupare tantissimo i suoi fan, non ha comunicato altri dettagli riguardo l’incidente, sicuramente per tutelare al massimo la sua privacy. Ma ha comunque ringraziato i suoi fan per i tantissimi messaggi di vicinanza:

“Ringrazio davvero di cuore le persone che in questo periodo si sono preoccupate per me e la mia famiglia, e ringrazio chi ha dimostrato di volermi bene“.

Tempo fa aveva anche raccontato di volersi allontanare dai social, perché non era un periodo semplice: “Sto vivendo un momento particolare in famiglia, motivo per cui stavo pensando di staccare un po“. Speriamo che Joele si riprenda e che non si lasci abbattere.