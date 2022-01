Un volto molto noto del programma condotto da Maria De Filippi, ovvero Uomini e Donne, lascerà definitivamente il dating show. La notizia ha lasciato tutti in lacrime. Ecco di chi si tratta.

Il programma consente ad innumerevoli volti di partecipare così da poter finalmente trovare la propria anima gemella. Alcune volte però i protagonisti decidono di troncare nell’immediato il loro percorso abbandonando definitivamente il programma. È capitato inoltre che, alcuni giovani volti, truffassero la redazione tenendo segreta una presunta frequentazione fuori programma. Chi partecipa al dating show deve essere schietto con gli autori, questi infatti devono rispettare le numerose regole a loro imposte.

Chi partecipa, rispettando il volere degli autori, diventa praticamente un membro della loro grande famiglia. Svariate volte Maria De Filippi si è messa in contatto con dei vecchi partecipanti, i quali sono stati poi invitati come ospiti. Sapere che uno di loro tronchi definitivamente il suo percorso quindi, lascia un vuoto in tutti i collaboratori ed ovviamente al pubblico da casa. Nelle ultime ore ci è giunta la notizia che, a malincuore, un noto protagonista lascerà per sempre lo studio del programma.

Uomini e Donne, lascia il dating show e commuove tutti

Come ben saprete, Roberta è la protagonista indiscussa di questa edizione, è proprio lei che a breve abbandonerà il programma. La notizia ha straziato gli autori che, speravano rimanesse di più. La motivazione della sua scelta però rincuora tutti poiché non abbandonerà il programma da sola. A quanto pare a breve la ragazza farà la scelta che le cambierà definitivamente la vita. Attualmente ha due contendenti che le fanno la corte, ovvero Samuele e Luca.

Secondo quanto riferito la ragazza sceglierà il corteggiatore con cui ha stretto un legame più intimo. La sua scelta, sempre secondo quanto riferito, sarà Samuele. Insieme abbandoneranno il dating show per sempre, il tutto fatto per viversi la loro relazione lontani dai riflettori. Questo li aiuterà a conoscersi meglio ed a coltivare come si deve l’amore che provano l’un l’altra. Come ben saprete, sul trono vi è già un ragazzo, ovvero Matteo.

Per Luca, dopo la delusione della scelta, arriverà una nuova proposta. Maria De Filippi infatti gli proporrà di sedere sul trono prendendo così il posto di Roberta. Non ci resta quindi che attendere per assistere all’evolversi dei fatti. Luca accetterà il posto da tronista?