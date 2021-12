A Uomini e Donne i colpi di scena non mancano mai. Nella scorsa puntata del dating show di Canale 5, Maria De Filippi ha perso completamente le staffe con un cavaliere del Trono Over: scopriamo cosa è accaduto.

Diverse volte abbiamo avuto l’occasione di vedere Maria De Filippi perdere le staffe all’interno di Uomini e Donne. Nella puntata di ieri lunedì 20, la conduttrice non è rimasta in silenzio e si è arrabbiata terribilmente con un cavaliere del Trono Over: scopriamo nel dettaglio cosa è accaduto.

Uomini e Donne, Maria De Filippi furiosa

Come in molti sapranno nel dating show di Canale 5, Uomini e Donne, non sempre i partecipanti del programma si comportano correttamente e in modo rispettoso nei confronti della redazione.

Recentemente è stata criticata duramente anche la tronista Andrea Nicole che ha trascorso la notte con il corteggiatore Ciprian senza avvertire lo staff di Maria De Filippi, violando quindi il regolamento della trasmissione.

Insomma, Uomini e Donne prima delle feste natalizie non si sta concludendo in maniera serena, dato che nella scorsa puntata anche un altro protagonista del programma è stato smascherato e i telespettatori hanno assistito all’ennesima sfuriata della conduttrice: scopriamo cosa è accaduto.

Cosa è successo

La puntata è iniziata con Marika e Luigi al centro dello studio, dove hanno annunciato la fine della loro frequentazione. La donna ha rivelato che l’uomo sarebbe stato costretto da un’autrice ad accettare il numero di Letizia, la mamma della tronista Roberta.

Maria De Filippi appena ha ascoltato la dichiarazione di Marika è rimasta davvero sconcertata, infatti, ha chiesto delle spiegazioni a Luigi, ma il cavaliere un po’ turbato non ha risposto in modo sincero. La redazione ha smentito ogni parola e a quel punto la conduttrice ha sbottato dicendo:

“Quindi tu a mia domanda mi rispondi una bugia…E’ così…Non c’è proprio altra possibile interpretazione…”

Luigi si è reso conto di essere finito nei guai e ha ammesso la sua intenzione di lasciare immediatamente lo studio. Ma prima del suo abbandono Gianni Sperti è intervenuto dicendo:

“Nel momento in cui tu pensi che ti costringano a fare delle cose perchè non te ne vai a casa tua? Io me ne andrei eh…”

L’uomo ha preso in giro tutti e quando il lavoro della redazione non viene rispettato, Maria De Filippi perde completamente le staffe. Ci sarà mai una fine ai personaggi che sfruttano il programma per visibilità e non per trovare il vero amore? I telespettatori come anche le persone che lavorano all’interno della trasmissione ci sperano fortemente.