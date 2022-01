By

Durante la notte è accaduta una piccola disavventura per Miriana Trevisan all’interno della casa del Grande Fratello Vip. L’ex volto di Non è la Rai, infatti, ha avuto un forte malore che ha fatto preoccupare i suoi coinquilini.

Nelle scorse ore è divenuto virale un video che riguarda proprio l’ex fidanzata di Pago. I telespettatori più attenti hanno notato che Miriana Trevisan durante la notte è stata costretta ad alzarsi dal letto a causa di un forte malore: scopriamo nei dettagli cosa è accaduto.

GF Vip, il malore di Miriana Trevisan

Negli scorsi giorni Miriana Trevisan non ha passato una notte facile. L’ex volto di Non è la Rai si è presa un brutto spavento quando durante la notte è stata costretta ad alzarsi dal letto per un terribile dolore ai reni. Non riusciva proprio a dormire ed è stata una notte agitata nella Casa del Grande Fratello Vip.

Inoltre, non c’è stata nessuna comunicazione ufficiale da parte della produzione. Fortunatamente, dopo un po’ la Trevisan è riuscita a riprendersi, ma il filmato dove si vede lei che cerca di sopportare i dolori, ha fatto il giro del web in pochissimo tempo, scatenando così una grande preoccupazione per le sue condizioni di salute.

Miriana ha mal di reni e si alza durante la notte.😪 #GFVip2021 pic.twitter.com/t5s9Ohx7bN — Trah pazzo (@PazzoTrah) January 6, 2022

Potrebbe interessarti anche: GF Vip, violentissima lite Miriana vs Manila: scena mai vista prima tra loro | VIDEO

I problemi di salute della showgirl

Come in molti sapranno Miriana è una donna forte e già in passato ha riscontrato dei problemi di salute molto seri. Lo scorso agosto, infatti, ha subito un delicato intervento. Lo ha raccontato proprio lei all’interno della casa del Grande Fratello Vip:

“Il 3 agosto mi levarono l’utero, stavo morendo. Ho capito quando stavo male che ho una famiglia meravigliosa che non mi ha mai lasciata da sola. (…) Donne controllatevi“

Potrebbe interessarti anche: “30 mila euro di scarpe per andare a letto con lui” Miriana demolita: “Ha un figlio a casa”

Per lei non è stato affatto un momento facile della sua vita. Secondo l’ex fidanzata di Pago, ad aiutarla a superare questo drammatico momento, è stato suo padre deceduto diverso tempo fa. Miriana, infatti, è stata operata nello stesso ospedale, in una camera con lo stesso numero della stanza del genitore ma al piano di sotto: una coincidenza davvero incredibile.