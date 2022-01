GF Vip, violentissima lite Miriana Vs Manila: scena mai vista prima tra loro | VIDEO

Lite completamente violenta fra le due vippone Miriana Vs Manila al GF Vip, mai prima d’ora abbiamo assistito ad uno scenario del genere. Tutti i dettagli su quanto accaduto nel reality.

Nelle ultime ore si è scatenato il caos all’interno della casa del Grande Fratello Vip, le due vippone hanno avuto un durissimo scontro davanti agli occhi di tutti i telespettatori del reality. Forti sono le parole volate ed innumerevoli gli insulti detti. Mai nella storia del programma abbiamo assistito ad uno scenario del genere, soprattutto vedendo come protagoniste due donne di un certo calibro. Molti sono inoltre i concorrenti coinvolti nella violentissima lite.

Perfino la grande cantante lirica si è permessa di intromettersi esprimendo un suo duro pensiero in difesa di Nazzaro. I toni nella casa si sono accesi per via di problematiche affrontate già qualche giorno fa e poi messe in chiaro una volta per tutte. La settimana scorsa le Principesse hanno ricevuto una comunicazione importante dalla sorella ormai eliminata da tempo, la quale ha seguito il reality da casa. Quest’ultima ha consigliato alle sorelle di prestare molta attenzione poiché la vippona Nazzaro non è in realtà ciò che sembra.

Miriana Vs Manila, la violentissima lite al GF Vip 6 sconvolge tutti i presenti ed il pubblico da casa

Clarissa oltretutto ha espresso chiaramente e pubblicamente il suo pensiero, ovvero che, secondo lei la Nazzaro è una persona: falsa, bugiarda e manipolatrice. Da questa confessione sono iniziati i primi scontri e le sorelle hanno poi preso le distanze da lei confidandosi con Miriana. Quest’ultima si è schierata completamente dalla loro parte difendendole a spada tratta. D’altro canto, Katia Ricciarelli si è completamente schierata dalla parte di Manila. In puntata è stato affrontato l’argomento e le due hanno litigato come visto prima.

Miriana ha cercato inizialmente di far ragionare Manila, poiché questa non ha obbiettato quando Katia si faceva beffa delle Principesse ingiuriandole e trattandole male. Manila, in cuor suo sapendo di sbagliare, ha difeso Katia e le due hanno iniziato a scontrarsi duramente. Miriana ha nuovamente preso le parti della Principesse ed ha criticato pesantemente il comportamento delle avversarie.

Tra le urla varie sentiamo Jessica che prova disperatamente di esprimere il suo pensiero, con però scarsi risultati. La Principessa ha criticato Katia dopo che quest’ultima le ha dato della vera carogna, dicendo:

“Non andarti a nascondere nell’intercalare veneto. Io non mi sento nessuno ma da una donna come te, molto intelligente, con una carriera alle spalle, di certo questo atteggiamento e queste parole non me le sarei aspettate.”

Manila ha poi risposto in difesa di Katia e Miriana ha fatto lo stesso in difesa di Jessica, le due hanno continuato a scontrarsi fino a quando Miriana ha deciso di interrompere la discussione. Alzandosi e dirigendosi verso la porta rossa.

Desirèe Cirisano