“30 mila euro di scarpe per andare a letto con lui” Miriana demolita: ‘Ha un figlio a casa’

Giacomo Urtis in un fuori onda poi mandato in diretta, ha raccontato a Soleil delle cose relative a Miriana Trevisan. Vediamo cosa è successo.

Gli attacchi all’ex ragazza di Non è La Rai Miriana non sembrano placarsi, anzi. Tanto che persino il suo ex Pago è tornato sotto i riflettori per difenderla.

Non c’è pace per Miriana

Miriana Trevisan sta vivendo un momento poco felice. La show girl, dopo l’uscita dalla casa di Biagio, sembra essere attaccata ancora di più da diverse persone nella casa. Contro di lei si sono schierate, infatti, da sempre Soleil Sorge e Katia Ricciarelli, di nuovo. Quest’ultima le avrebbe dato della poco di buono.

Tanto che, anche l’ex marito Pago, ha fatto sentire la sua voce minacciando querele a pioggia per chiunque vada contro la moglie e nomini il loro figlio, che con il GF vip non c’entra nulla.

Durante l’ultima diretta, Miriana è stata attaccata anche da studio. Ha fatto discutere, infatti, il fatto che la show girl si sia lasciata andare con Biagio e non con Nicola. Le sue motivazioni non hanno convinto.

L’attacco di Giacomo Urtis a Miriana Trevisan

Durante un fuori onda, poi trasmesso e fatto vedere alla stessa Miriana, Giacomo Urtis ha parlato della soubrette a Soleil Sorge. In particolare, il chirurgo plastico ha raccontato di conoscere molto bene Miriana, anche da racconti fatti da alcuni suoi amici. In pratica, ha detto che la soubrette accalappierebbe gli uomini per farsi fare anche regali molto costosi.

Pensando di non essere ripreso o comunque ascoltato, Urtis ha iniziato ad utilizzare termini spagnoli. L’ex ragazza di Non è la rai si sarebbe fatta regalare scarpe di un noto brand francese molto costose, per una cifra di quasi trentamila euro. Al che, Soleil ha ribattuto di aver compreso molto bene il modus operandi della soubrette:

“L’ho riconosciuta subito, per questo dico che La vera maga della casa sono io”.

ha affermato la Sorge perché, secondo lei, è stata in grado di inquadrare tutti i componenti della casa.

Giacomo Urtis su Miriana: "Io la conosco fuori. Prima di entrare si è fatta comprare una cosa da un mio amico, 20-30 mila euro. Lei fa così, intorpidisce gli uomini e poi li fa fuori tutti". ✈ 😂#GFVIP https://t.co/rAf1ZxFJLL — Nick Tara (@nick_tara92) December 28, 2021

Soleil ha accusato l’ex velina di fare sempre la vittima e gli altri ci cascano pure. Secondo i due è come se Miriana intorpidisse gli altri per poi fare i suoi comodi.