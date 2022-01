Federica Calemme, è scoppiata la passione: lui è impazzito dalla felicità

By

Federica Calemme, durante l’ultima diretta del Gf Vip non ha escluso la possibilità che tra lei e Gianmaria possa nascere qualcosa di più che un’amicizia.

L’imprenditore napoletano Gianmaria Adinolfi è sempre più vicino alla conterranea entrata da poco al Gf Vip Federica Calemme.

Federica Calemme ed il suo flirt

Anche se ha dichiarato di essere entrata nella casa del Gf Vip da fidanzata, Federica Calemme non ha disdegnato le attenzioni di Gianmaria Antinolfi, il latin lover napoletano. I due sono sembrati, sin da subito parecchio complici. Del resto, Gianmaria si è visto rifiutare prima da Soleil, con cui aveva già avuto una storia, e poi da Sophie con la quale c’è stato un vero e proprio tira e molla.

Anche se è entrata da poco nella casa, Federica Calemme si è subito fatta notare e non soltanto dal pubblico femminile. Infatti, anche le donne le hanno mosso, sin da subito, alcune accuse. La prima è stata Manila Nazzaro che l’ha accusata di non farsi carico delle pulizie domestiche. L’ultima ad attaccarla, in ordine temporale, è stata Eva Grimaldi che ha detto che la Calemme è molto furba e sa il fatto suo.

L’avvicinamento a Gianmaria

Durante l’ultima diretta del Gf Vip di lunedì 3 gennaio, durante le nominations, la Calemme ha ricevuto una domanda da Signorini in merito alla relazione con Gianmaria. Federica ha risposto che i due si stanno conoscendo ma non esclude la possibilità che nasca qualcosa di più. A queste parole, il vippone si è illuminato in un sorriso liberatorio.

Nelle ultime ore, infatti, tra i due è scoccato un bacio fatidico. Il bacio è scoccato durante la magica atmosfera della notte di San Silvestro, con la regia di Jessica Selassié.

I due si sono lasciati andare ad un bacio appassionato sotto il vischio disposto appositamente nella casa del Gf Vip per le feste di Natale. Intanto, la complicità tra i due sembra essere innegabile. Vedremo cosa succederà perché, come si dice: se son rose fioriranno.