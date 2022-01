Federica festeggia ma è senza reggiseno: le telecamere non fanno in tempo a censurare | VIDEO

La nuova concorrente Federica decide di festeggiare senza badare però all’incredibile scollatura, per giunta senza reggiseno. Si scopre tutto e la regia non fa in tempo a censurare l’intera scena.

La nuova concorrente non ha mai cercato di attirare forzatamente i riflettori su di sé, come ad esempio hanno fatto altri concorrenti. Lei non ama dover dare spiegazioni e soprattutto non si comporta in modo egoistico e narcisista come qualche sua compagna di percorso. Negli ultimi giorni l’abbiamo vista avvicinarsi notevolmente al gieffino Gianmaria. Quest’ultimo sta attraversano un periodo abbastanza difficile per via della separazione dalla vippona Sophie, la quale ha deciso di troncare la loro storia senza pensarci troppo vedendo Alessandro Basciano.

Grazie all’aiuto della vippona Soleil, la ragazza è riuscita ad avvicinarsi a Gianmaria ed i due oggi, sono molto uniti. Hanno infatti creato un bellissimo rapporto che, a parer di molti, potrebbe sfociare in un qualcosa di molto più profondo. Negli ultimi giorni inoltre hanno condiviso parecchi momenti insieme, condividendo alcuni racconti delle loro vite. Come ben saprete i concorrenti non hanno potuto abbandonare la casa neanche le festività natalizie, hanno quindi festeggiato tutti insieme sotto le telecamere attente del programma.

Federica festeggia senza reggiseno al GF Vip, la regia riprende tutto

Come da programma, i concorrenti hanno addobbato la casa ed hanno fatto in modo di sentire il meno possibile la lontananza dei loro cari. Si sono messi ai fornelli per preparare un cenone con i fiocchi, il tutto degustato poi sotto gli occhi attenti delle telecamere. Inoltre, hanno festeggiano il capodanno con spumante e musica a tutto volume. Dando il benvenuto al nuovo anno con una festa magnifica, tutto rigorosamente organizzato dai concorrenti stessi. La ragazza, per l’occasione ha indossato un vestito con uno scollo a “v”, brillante, con la schiena del tutto scoperta.

Mentre tutti i presenti all’interno della casa erano impegnati a festeggiare, la ragazza ha deciso di andare nella sua stanza per poter prendere una giacca dal. momento che iniziava ad avere molto freddo.

La giacca però era sotto il letto, per questo infatti ha dovuto alzare prima il letto, sul quale era perfino sdraiata Sophie, e prendere ciò che cercava.

Federica con il seno scoperto, la regia non fa in tempo a censurare 😱 pic.twitter.com/b6oznZsEuv — GossipeTrash (@GossipeTrash) January 2, 2022

Abbassandosi le si è scoperto tutto di profilo e la regia non ha fatto in tempo a censurare la scena. La ragazza non si è neanche accorta che il suo seno era in vista sotto gli occhi attenti delle telecamere, ha preso la giacca ed è tornata a far festa.

Desirèe Cirisano