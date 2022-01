Federica Calemme chi è la bellissima e nuova concorrente del Grane Fratello Vip? Conosciamola insieme

Chi è Federica Calemme?

La giovanissima Federica Calemme nasce a Casalnuovo in provincia di Napoli. La giovane cresce in una bellissima famiglia sempre di origini napoletane che ha fin da subito sostenuto la ragazza ad intraprendere la carriera televisiva.

La giovane napoletana infatti è riuscita a ritagliarsi un piccolo posto nel mondo dello spettacolo partecipando a diversi concorsi di bellezza. Ha sfilato e posato come fotomodella per diversi marchi importanti. La sua carriera nasce infatti da giovanissima, ma essendo troppo piccolo la famiglia decide di interrompere il percorso. Solo successivamente si candida a Miss Italia a 18 anni. Nonostante non sia arrivata prima, Federica ha comunque attirato l’attenzione dei media conquistando il premio di Miss Tv Sorrisi e Canzoni e successivamente intraprende il percorso di valletta in diversi programmi televisivi.

Oggi Federica sta continuando il suo percorso ed infatti ad oggi è diventata la nuova concorrente del Grande Fratello Vip. La giovane ha già destato parecchio successo e gelosie tra gli inquilini della casa e per questo che siamo curiosi di capire come andrà la settimana all’interno della casa per la giovane napoletana.

Carriera Televisiva

La bellissima e giovanissima Federica ha iniziato ad avere successo tra l’anno 2019- 2020 ovvero quando viene scelta per diventare la professoressa del programma condotto da Flavio Insinna ” L’Eredità“. Partecipa inoltre al programma di Paolo Bonolis Ciao Darwin e successivamente a Stasera tutto è possibile, conduttore il bravissimo Stefano De Martino.

Chi è il fidanzato di Federica Calemme?

Ma Federica oltre a dedicare gran parte della sua vita alla carriera televisiva ha lasciato spazio anche all’amore. Attualmente però, stando ad alcune voci, non si hanno notizie certe sul suo stato sentimentale. Stando a voci di corridoio si vocifera infatti che il fidanzato di Federica dovrebbe essere il dj Mario Agliata.

Instagram Federica Calemme

La giovane Federica, come molti giovani della sua età ovviamente comunica con i suoi fans anche attraverso i social. In particolare Federica è molto attiva su Instagram, dove vanta centinaia di foto e migliaia di followers che la seguono con piacere. Sul suo profilo personale infatti si possono vedere diverse foto della giovane modella partenopea in tutto il suo splendore. Sotto ogni post ovviamente centinaia di commenti positivi, tutti rivolti alla sua oggettiva bellezza e sensualità.