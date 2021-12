Nelle scorse ore, durante una serata è accaduto l’impensabile. Michelle Hunziker è stata protagonista di un terribile episodio: scopriamo cosa è accaduto.

Una disavventura inaspettata che ha colpito proprio la famosa conduttrice italo svizzera. Michelle ha condiviso sui social cosa è accaduto e i fan sono rimasti tutti a bocca aperta. Un imprevisto davvero sconvolgente: scopriamo di più.

Michelle Hunziker, la terribile disavventura

Michelle Hunziker, prima di celebrare le festività natalizie è stata impegnata alla conduzione sia di All Together Now che della sua versione dedicata ai più piccoli, All Together Now Kids. Anche se per un periodo è stata assente dal piccolo schermo, appunto per le vacanze natalizie, l’abbiamo vista sui social.

In particolare su Instagram, dove è sempre molto attiva e presente per i suoi fan. Recentemente ha anche parlato del periodo difficile che stiamo attraversando a causa della pandemia, infatti, ha invitato tutti a non abbassare mai la guardia e di mantenere sempre una certa distanza anche se è molto difficile, soprattutto durante le feste con parenti e amici.

Oltre a lanciare dei messaggi veramente importanti sui social, Michelle Hunziker mostra volentieri la sua quotidianità, infatti, nelle scorse ore ha reso partecipi i fan della sua disavventura, una vera tragedia: scopriamo cosa è accaduto.

Cosa è successo? l’impensabile tragedia

La conduttrice italo svizzera si sta godendo gli ultimi giorni di vacanza in montagna con amici e parenti, c’è anche la sua cara amica Serena Autieri. Doveva essere una serata tranquilla ma si è rivelata un vero disastro.

Purtroppo, un imprevisto accaduto durante il brindisi, ha rovinato una cena fantastica. Accidentalmente le è stato versato del vino rosso sul vestito bianco di Michelle Hunziker che si è totalmente macchiato. Il momento è stato ripreso e la conduttrice scioccata ha esclamato:

“E’ stata una tragedia (…) Era bellissimo questo vestito”.

Michelle Hunziker e la disavventura col vino… 🤭🥲 pic.twitter.com/y32XaEnMFV — Ciao2021 (@Ciao20212) December 30, 2021

Di certo questa piccola disavventura non le ha fatto perdere il sorriso, infatti, alla fine è scoppiata a ridere, anche se ha combinato un bel disastro. Il video è diventato subito virale sul web e gli utenti si sono davvero divertiti.