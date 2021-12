Michelle Hunziker sfinita, la paura di soffrire è grande: “Periodo molto difficile”

Michelle Hunziker a cuore aperto, la paura di soffrire è grande. La confessione della conduttrice di All together now ha lasciato i fan interdetti. Ecco che cosa ha raccontato l’ex moglie di Eros Ramazzotti.

La moglie di Tomaso Trussardi si apre ai suoi fan e si confessa. La paura di soffrire è molto grande, periodo difficile per la conduttrice di All together now. Che cosa le sta accadendo? Scopriamolo.

Michelle Hunziker sfinita, periodo difficile per la svizzera

Michelle Hunziker è tra le conduttrici più amate del piccolo schermo. La bella svizzera con la sua risata contagiosa, è entrata tanti anni fa nel cuore dei telespettatori e non ne è più uscita.

Grazie al suo carisma, alla sua solarità e alla sua professionalità, l’ex moglie di Eros Ramazzotti, ieri come oggi, continua a riscuotere un grandissimo successo. Ha una carriera brillante alle spalle.

Dopo essere stata al timone di programmi di grande successo, da qualche anno è l’amatissima conduttrice del talent musicale di Canale 5, All together now, che si è concluso da pochissimo e con ascolti più che positivi.

Proprio in occasione di una puntata speciale di questo show musicale, la svizzera ha voluto condividere con i suoi tantissimi seguitori una sua grande preoccupazione. La sua confessione ha lasciato tutti a bocca aperta.

La confessione triste della conduttrice

Il 25 dicembre è andata in onda una puntata speciale dello show musicale di Canale 5 dedicato interamente ai bambini. Dopo la fine di All together now Kids, la moglie di Tomaso Trussardi è intervenuta sui social dedicando un messaggio particolare ai suoi tantissimi follower.

Sul suo profilo Instagram, la conduttrice svizzera ha scritto che per lei, così come per tutti, questo è un periodo complicato e la paura di soffrire ha costretto tutti ad anestetizzare i sentimenti.

L’invito della presentatrice è quello di non abbattersi ma di vedere sempre il lato positivo della vita e di trascorrere più tempo possibile, se vi è l’opportunità, con le persone che più amiamo, nel suo caso, le sue figlie e il marito.

La bella bionda parla attraverso una metafora molto delicata, quella della candela. Lei stessa si è paragonata ad un lumino che brucia e che prima o poi finirà, pertanto, godere di tutte le cose belle che la vita presenta è una grande opportunità che non bisogna perdere.

La Hunziker conclude poi il suo messaggio affermando che investire nei sentimenti è dannatamente difficile ma meraviglioso perché anche se si cade, ci si può sempre rialzare. Il messaggio di speranza di Michelle ha rincuorato i suoi seguitori che hanno condiviso appieno il suo pensiero.