Mentre Gianmaria parla nella camera da letto del Gf Vip, Manila entra furibonda e si esprime negativamente contro un’altra concorrente. Vediamo cosa è successo.

Le liti per i turni di pulizia ormai sono all’ordine del giorno all’interno della casa del Gf Vip. Questa volta, però, Manila sembra aver detto qualcosa di troppo pesante.

Gf Vip: il problema delle pulizie sussiste

Che i concorrenti del Gf Vip non siano grandi amanti delle pulizie, ormai, si era capito. L’unica a battersi di continuo è Manila Nazzaro che si è conquistata il titolo di colf della casa, anche da parte di Alfonso Signorini. Durante l’ultima puntata in diretta del Gf Vip, Manila si è scagliata contro Lulù che, nell’ultima settimana, sembra non aver rispettato i turni di pulizia.

Manila, però, da quando ha fatto il suo ingresso, si è scagliata molto anche contro Federica Calemme. Proprio con lei insisterebbe molto sull’igiene, con fare particolarmente impetuoso e imperativo. Tanto che la Calemme si è sfogata con Manuel e Lulù. Il pubblico non ha potuto fare a meno che schierarsi con l’una o con l’altra. A Manila si imputa il fatto di essere troppo pesante e di prendersela con una che è arrivata da poco ma che ha già fatto molto di più rispetto ad altri concorrenti presenti da tre mesi.

La dichiarazione di Manila

Intanto, Gianmaria sembra aver familiarizzato molto con Federica. Complicità e tenerezze in camera da letto sembrano essere diventate all’ordine del giorno tra i due. Tanto che si ritrovano spesso loro due insieme a chiacchierare in camera da letto.

In una di queste occasioni, Manila li ha interrotti con un’affermazione non proprio felice nei confronti di un’altra concorrente. In particolare, proprio facendo riferimento al disordine, Manila si lamentava di un comportamento di Sophie:

“Vi giuro: ammazzerò Sophie prima o poi”.

Un’espressione che ha lasciato sconcertati gli altri due concorrenti presenti in camera da letto. Vedremo come andrà a finire e se i vipponi diventeranno più puliti e ordinati.