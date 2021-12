GF Vip, Manila senza Aldo “Ha mancanze di presenza maschile” | Senza di lui è diversissima

Manila, la giovane vippona attualmente presente nella casa del GF Vip. Sente costantemente la mancanza del suo amico Aldo Montano, senza di lui tutto è diverso.

L’ormai ex vippone ha segnato notevolmente questa sesta edizione del programma condotto dal famigerato Alfonso Signorini. Ogni concorrente presente all’interno della casa si è legato molto al gieffino ed ha stretto un rapporto d’amicizia molto intimo. Alcuni di loro, quattro in particolare, hanno molta fiducia in lui ed il suo comportamento li ha completamente stravolto. In lui vedevano e vedono tuttora un uomo da seguire ammirare e stimare. All’interno della casa ha dato prova dei propri valori, cercando di aiutare tutti coloro che ne avevano bisogno, sfociando loro un grande sorriso.

Manila, come Manuel e Gianmaria, contava molto sul suo aiuto e grazie a lui i concorrenti adottavano tutti dei comportamenti adatti, a differenza di ora che ognuno fa un po’ come gli pare. Proprio per questo la donna non riesce più a contenere gli animi nella casa ed a far rigare tutti dritto. Questo la turba notevolmente poiché l’ambiente che li circonda è completamente un disastro.

Manila sente fortemente la mancanza di Aldo Montano nella casa del GF Vip, cosa farà ora senza di lui?

Con l’uscita di Aldo Montano dalla casa più famosa d’Italia, i concorrenti hanno dato il benvenuto a nuovi volti rinomai del mondo dello spettacolo italiano. Nessuno di loro certo potrà colmare il vuoto che il vippone ha lasciato nei cuori dei suoi fedeli compagni, potrebbero però migliorare almeno leggermente la situazione. Dei volti nuovi abbiamo visto ogni singola sfumatura del loro carattere e, ad oggi, possiamo confermare che ognuno di loro segue un piano ben preciso. Tutti tranne uno. Se ogni concorrente pensa solo ed esclusivamente ad attirare l’attenzione verso di sé, uno in particolare pensa a tutt’altro.

Il diretto interessato si chiama Barù ed ha varcato solo da pochi giorni la porta rossa che separa il mondo esterno dalla quotidianità creata nella casa del reality. Lui non pensa affatto ad ottenere l’approvazione altrui e, nel suo piccolo, si fa rispettare come meglio crede. I suoi compagni più piccoli attualmente sono senza un leader da seguire e per questo a Manila è venuta una brillante idea.

La vippona ha infatti chiesto al gieffino che se potesse in qualche modo prendere il posto di Aldo, iniziando a spronare i suoi compagni a comportarsi in modo decoroso ed a rispettare i compiti a loro assegnati. Senza pensarci troppo, l’uomo ha deciso quindi di prendere posizione, nei prossimi giorni potremo finalmente notare i primi risultati.

Desirèe Cirisano