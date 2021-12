Manila fa piangere tutti: “Avrei dato una mia costola a Manuel per vederlo camminare qui”

La vippona Manila Nazzaro fa sciogliere tutti con una confessione del tutto inaspettata, il suo affetto nei confronti di Manuel è indissolubile. Ecco tutti i retroscena.

In queste ultime settimane abbiamo ad episodi inimmaginabili. Tra i vari scontri diventati ormai abituali, abbiamo assistito ad una forte discussione che vede come protagoniste le Principesse e la vippona Manila. Quest’ultima non più poi così tanto serena dopo l’uscita del suo amico Aldo Montano, il quale l’aiutava notevolmente a gestire situazioni di questo tipo. La donna ha legato molto con molti concorrenti, perfino con le Principesse, creando così innumerevoli gruppi. Negli ultimi giorni però la situazione pare alquanto mutata poiché il bel rapporto che la legava alle sorelle è ormai svanito nel nulla.

Circa una settimana fa la vippona ha infatti avuto una forte discussione con la gieffina Lulù, la quale non voleva adempiere ai suoi compiti giornalieri per via di un forte dolore all’occhio. Quest’ultima ha inoltre confessato di aver subito un’operazione e che per questo non poteva e tuttora non può affaticarsi troppo. Questa sua distanza no è stata affatto gradita da Manila, la quale ha deciso di riprendere la ragazza più e più volte. Successivamente però sembrava che gli animi si fossero placati.

Manila fa piangere tutti per la forte rivelazione fatta al GF Vip 6

Durante la scorsa puntata però, per via dell’intervento della sorella Clarissa ormai eliminata da parecchio tempo, la discussione si è nuovamente accesa. L’argomento p stato trattato perfino in puntata e Clarissa ha usato delle forti parole contro la vippona in difesa delle sorelle. Quest’ultima ha dichiarato di aver sentito numerose affermazioni di Manila che l’hanno portata ad una sola conclusione: è una bugiarda. Ovviamente questi sono solo i pensieri della ragazza, la quale li ha poi comunicati alle sorelle mettendole in guardi.

Jessica e Lulù hanno preso quindi definitivamente le distanze dalla danno, fidandosi ciecamente delle parole della sorella. A loro si è aggregato perfino il ragazzo di Lulù, ovvero Manuel. Nonostante quest’ultimo fosse molto legato alla donna, ha infatti deciso di prendere le parti della ragazza schierandosi quindi contro di lei ed allontanandosi completamente. Vedendo questo suo atteggiamento, Manila ci è rimasta molto male e, dopo aver versato svariate lacrime, ha deciso di trattare l’argomento con Lulù.

Manila dopo aver confessato alla ragazza che il loro comportamento le ha particolarmente ferite, ha preso in considerazione perfino il comportamento di Manuel dicendo:

“La carezza di Manu è la cosa che più mi è mancata. Io avrei dato anche una costola per vedere Manu migliorare e camminare qua dentro. Avrei fatto qualsiasi cosa per il bene che voglio a Manu. E quella cosa si, mi ha fatto male devo essere sincera.”

Lulù ha poi compreso la situazione ed ha promesso alla donna di parlare con lui per cercare di migliorare questa assurda situazione.