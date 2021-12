Caffè al cioccolato, combinazione da sogno: come farlo in 20 secondi

Il caffè al cioccolato, che possiamo preparare sia con la Moka che con la macchina del caffè, è diventato popolare negli ultimi anni.

Sicuramente gli estimatori del caffè con le tre C, “caldo, comodo e carico” non comprenderanno, ma si tratta di una coccola tutta da gustare!

Non solo caffè

Potrebbe interessare anche —> Quale caffè scegli tra questi 2? Non potrai credere alla risposta

Amaro, zuccherato, ristretto, extra lungo all’americana, marocchino, corretto…sono innumerevoli le varianti accostabili al caffè. Una di queste vede anche l’impiego del cioccolato.

Non solo in paesi come il Regno Unito, dove il caffè non si caratterizza principalmente per la sua alta qualità, il caffè al cioccolato può essere appezzato per una combinazione di aromi e sapori.

Tuttavia, anche nei paesi dove la produzione di caffè è migliore, il caffè con il cioccolato riscuote progressivamente un grande successo.

È sufficiente un piccolo assaggio di una buona tazza di caffè al cioccolato in una qualsiasi mattina d’inverno per convincersi ad utilizzarlo.

Caffè al cioccolato con la cannella

È una preparazione tra le più deliziose e, se usiamo un caffè decaffeinato nel procedimento, può essere anche proposto ai più piccoli della casa. La preparazione del caffè con il cioccolato ha i suoi segreti e il suo gusto dipenderà principalmente da essi.

Ovviamente si inizia preparando il caffè che scalderemo a fuoco medio, quindi va aggiunto del cacao in polvere, il latte e la cannella, il tutto mescolando delicatamente con un cucchiaio di legno.

Una volta amalgamato il tutto abbasseremo la temperatura, lasciandolo raffreddare a poco a poco. Una volta che la nostra bevanda ha raggiunto una temperatura adeguata possiamo versarlo in una tazza.

Potrebbe interessare anche —> Caffè, come prepararlo diversamente | Più buono di quello alla moka

Come tocco finale, possiamo spolverizzare con ancora un po’ di cacao amaro, per una nota ancor più seducente.

Esiste anche una versione più rapida, basteranno 20 secondi appena, ma altrettanto gustosa che ci consente di riciclare le uova di Pasqua: basterà poggiarne un pezzo sulla tazzina per poi azionare la macchina del caffè, porteremo a tavola una coccola deliziosa.