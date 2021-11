Quale caffè scegli tra questi 2? Non potrai credere alla risposta

Il caffè è la seconda bevanda più bevuta al mondo, ma non tutti amano aggiungere dello zucchero al loro caffè, preferendolo amaro.

Alcuni sapori sono facili da apprezzare ed è per questo che piacciono alla maggior parte delle persone fin dalla giovane età: dolce e salato rientrano in questo gruppo. Ma l’amaro?

La preferenza del gusto

Sono tanti i fattori che intervengono nel modo in cui mangiamo, ma è forse il gusto quello più determinante. Potrebbe sembrare ovvio: tendiamo a mangiare e bere ciò che ci piace di più. Ma non sappiamo perché ci sono delle persone che preferiscono il gusto amaro del caffè o della birra mentre altri gradiscono maggiormente le bevande dolci?

La comunità scientifica da anni cerca per comprendere i meccanismi del senso del gusto, il sistema che il nostro cervello utilizza, in teoria per proteggersi, in cui è presente un fattore genetico.

È nota da tempo l’influenza dei geni nel modo in cui mangiamo e beviamo, influenzando quindi direttamente la percezione dei sapori. È il senso del gusto che modella la nostra dieta, spingendoci a mangiare e bere, ciò che ci dà più piacere.

Perché assumere il caffè amaro

Nel caso delle cose amare il motivo è che istintivamente associamo il gusto amaro a sostanze velenose o dannose per la salute, e quindi le rifiutiamo.

In teoria, il cervello ci prepara a rifiutare cibi potenzialmente pericolosi , come i gusti molto amari e aspri, legati a sostanze velenose o tossiche. Al contrario, sappiamo che già i nostri antenati preferivano cibi ricchi di zuccheri e grassi, poiché fornivano nutrienti ed energia essenziali per la sopravvivenza.

Tuttavia nel caso del caffè, prenderlo amaro è la cosa più corretta da fare e non solo perché il gusto amaro del caffè potrebbe essere legato al rinforzo positivo, che sappiamo ha la caffeina.

In effetti prendere il caffè senza l’aggiunta dello zucchero, consente di percepire con maggior vigore il suo aroma naturale. Inoltre allo stesso tempo riduciamo l’apporto giornaliero di zuccheri nel nostro organismo!